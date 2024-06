Powstał nowy menedżer haseł, który zostanie wbudowany w systemy iOS i MacOS

Apple pracuje nad zupełnie nowym menedżerem haseł, który będzie wbudowany do kolejnych wersji systemów operacyjnych zarządzających smartfonami iPhone oraz komputerami Mac. Rozwiązanie nosi nazwę Passwords i zostanie prawdopodobnie zademonstrowane na firmowej konferencji WWDC 2024, która zacznie się w najbliższy poniedziałek.

Narzędzie to będzie konkurować z istniejącymi już menedżerami haseł, takimi jak 1Password i LastPass, które są płatne. Apple już generuje i przechowuje unikalne hasła za pośrednictwem iCloud Keychain. To funkcja, która synchronizuje hasła na wszystkich posiadanych urządzeniach Apple, a także na komputerach z systemem Windows. Jednak dostęp do haseł przechowywanych przez iCloud Keychain można uzyskać po kliknięciu opcji Ustawienia, co często utrudnia ich znalezienie lub zmianę. Posiadanie dedykowanej aplikacji do obsługi haseł wbudowanej w urządzenia Apple nie tylko ułatwiłoby to, ale także dałoby ludziom kolejny powód, aby pozostać w całym ekosystemie Apple.

Podobnie jak inne rozwiązania tego typu, aplikacja Passwords ma dzielić hasła na różne kategorie, takie jak konta, sieci Wi-Fi i inne. Umożliwi także importowanie haseł z konkurencyjnych aplikacji i uzupełni je automatycznie, gdy nasze urządzenie wykryje, że logujemy się do określonej witryny lub aplikacji. Nadal nie jest jasne, czy aplikacja Passwords umożliwi bezpieczne przechowywanie plików i obrazów oprócz haseł, co oferują zarówno takie aplikacje, jak 1Password i LastPass.

Oprócz narzędzia Passwords, Apple ma pokazać w poniedziałek kolejne wersje systemów iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS i VisionOS. Według doniesień nowe wersje oprogramowania będą wyposażone w zupełnie nowe funkcje sztucznej inteligencji.