Potencjał niskiego kodu

Według danych opublikowanych przez Globe Newswire wartość globalna rynku platform low-code osiągnie w 2030 roku blisko 200 miliardów dolarów. O rosnącej popularności takich rozwiązań już dwa lata temu informował Gartner, wskazując, że do 2024 aż 80 % produktów i usług cyfrowych będzie powstawać przy wykorzystaniu narzędzi niskokodowych.

Choć platformy niskokodowe nie pretendują do bycia lekiem na wszelkie wyzwania cyfrowej zmiany prowadzenia biznesu, coraz więcej organizacji dostrzega potencjał tkwiący w tym narzędziu i możliwość sprawniejszego tworzenia aplikacji firmowych.

Wzrost popularności rozwiązań niskokodowych jest ściśle powiązany z sukcesem modeli SaaS, jaki miał miejsce w ostatniej dekadzie. „Ich atrakcyjność w środowisku biznesowym wynika z możliwości natychmiastowego dostarczania użytkownikom oprogramowania po zakończeniu jego opracowywania. Podobnie jak platformy niskokodowe, aplikacje SaaS zwalniają korzystające z nich przedsiębiorstwa z wielu czasochłonnych i skomplikowanych obowiązków. Nie ma potrzeby zarządzania danymi, aktualizowania oprogramowania czy radzenia sobie z ryzykiem związanym z hostingiem. Dostawca usług zajmuje się tymi sprawami, zapewniając sprawne działanie oprogramowania” – mówi Andie Dovgan, Chief Growth Officer w firmie Creatio.

Eksperci Creatio wskazują na kilka wartości, które mogą stać za wykorzystaniem platform low-code.

Oszczędność czasu

Prosta mechanika rozwiązań no-code znacznie przyspiesza proces tworzenia aplikacji w porównaniu z klasyczną metodą budowania ich od podstaw, przy wykorzystaniu kodowania. Sam fakt zaangażowania pracowników spoza zespołów informatycznych pozwala na uniknięcie opóźnień, które mogą wynikać z oczekiwania na przydzielenie zadań wewnątrz zespołów IT. Według badania tej firmy „ No-Code Census”, mającego na celu sprawdzenie powodów implementacji rozwiązań niskokodowych przez firmy, aż 71 % użytkowników wskazało na usprawnione tempo tworzenia aplikacji jako główny czynnik stojący za ich decyzją.

Dynamiczność

Dzięki rozwiązaniom niskokodowym, pracownicy nieposiadający wiedzy programistycznej zyskują możliwość czynnego udziału w procesie tworzenia firmowych aplikacji. Osoby te mają wiedzę na temat obszarów działalności przedsiębiorstwa niepowiązanych z IT, np. warunków rynkowych. Ten fakt, wraz z oferowanymi przez no-code możliwościami zwiększenia szybkości tworzenia i modyfikowania aplikacji, sprawia, że firma może szybko dostosowywać się do zachodzących w branży zmian. Rozwiązania niskokodowe to klucz do konkurencyjności.

Zwiększona produktywność

Niespecjalizujący się w programowaniu personel może przejąć część obowiązków związanych z tworzeniem aplikacji. Fakt ten oznacza, że obecne w firmie zespoły IT mogą zostać oddelegowane to bardziej wymagających zadań.

Ekonomiczność

Zazwyczaj potrzeby firmy w zakresie tworzenia aplikacji są zaspokajane poprzez zatrudnienie większej liczby programistów i konsultantów IT. Rozwiązanie to jest jednak bardzo kosztowne. Korzystanie z platform no-code zapobiega tej konieczności. Osobami odpowiedzianymi za procesy związane z aplikacjami staną się członkowie obecnego zespołu.