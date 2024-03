Poprawki błędów od Apple - iOS/iPadOS i visionOS zaktualizowane

21 marca 2024 roku niespodziewanie Apple zaktualizowało wybrane systemy operacyjne. Niestety nie wydano najbardziej oczekiwanej poprawki.

W czwartek 21 marca 2024 roku w godzinach popołudniowych Apple udostępniło aktualizacje OTA dla systemów operacyjnych iOS, iPadOS oraz visionOS.

Apple visionOS - jeden ze zaktualizowanych systemów operacyjnych Źródło: apple.com

Użytkownicy aktualnie wspieranych urządzeń mogą pobierać iOS 17.4.1, iPadOS 17.4.1 oraz visionOS 1.1.1. Posiadacze modeli iPhone X, 8 i 8 Plus, które nie otrzymały aktualizacji do iOS 17 oraz użytkownicy smartfonów z wgranym iOS 16, którzy nie zamierzają przechodzić na iOS 17 mogą pobierać aktualizację do iOS 16.7.7. Starsze generacje iPadów można zaktualizować do iPadOS 16.7.7.

Nowe wydania iOS i iPadOS mają numer kompilacji 21E236, zastępując poprzednią kompilację dla wydań 17.4, 21E219. Najnowsza aktualizacja systemu visionOS do wersji 1.1.1 ma numer kompilacji 21O224.

Zaktualizowane systemy operacyjne zastąpiły wersje, które zostały udostępnione 5 marca bieżącego roku.

Firma Apple nie przekazała dokładnego dziennika zmian. Są to niewielkie aktualizacje przyrostowe, które skupiają się na zwiększenie wydajności oraz poziomu zabezpieczeń urządzeń.