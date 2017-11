Ponad połowa firm nie zaplanowała jeszcze budżetu na wdrożenie RODO

Choć nowe unijne przepisy o ochronie danych wchodzą w życie już za kilka miesięcy, to wiele wskazuje na to, że spora część przedsiębiorstw nie zdąży się do nich przygotować. Potwierdza to np. badanie wykonane przez firmę SpiceWorks z których wynika, że aż 57% firm nie wydzieliło jeszcze ze swoich budżetów środków na wdrożenie nowych unijnych regulacji o ochronie danych osobowych.

Firmy wciąż mają bardzo wiele do zrobienia choćby w kwestii dostosowania wewnętrznych procedur do regulacji, a dane SpiceWorks wskazują, że przygotowania do RODO nie zostały w wielu przypadkach nawet uwzględnione w budżetach.

Również firma Alert Logic przestrzega - mimo że 77% europejskich przedsiębiorstw jest dobrze zaznajomionych z treścią rozporządzenia RODO, to zaledwie 5% z nich jest przekonanych, że uda im się zdążyć z wprowadzeniem niezbędnych zmian przed wejściem aktu w życie. Ten pesymizm skłania przedsiębiorców do szukania pomocy na zewnątrz – zarówno w obszarze technologii, jak i doradztwa.

Zobacz również:

Firmy chcą skorzystać z pomocy firm zewnętrznych, bo unijne wymagania są wyjątkowo restrykcyjne. Na pytanie o główne czynniki skłaniające do przenoszenia swoich zasobów IT do chmury, 38% badanych przez SpiceWorks wskazało na gwarancję nieprzerwanej pracy dzięki rozwiązaniom Disaster Recovery, a 37% podkreśliło możliwość lepszego przewidywania wydatków i skalowalność.

„Ostatnie dwa czynniki mają szczególne znaczenie w świetle nowej regulacji prawnej. Konieczność przygotowania odpowiedniego planu Disaster Recovery jest jednym z elementów RODO, wskazanym w 32. artykule dokumentu, o czym menadżerowie nie zawsze wiedzą. Możliwość skalowania infrastruktury jest z kolei odpowiedzią na problem z alokacją wydatków budżetowych na przygotowanie do RODO. Model rozliczania zależny od faktycznego zużycia mocy obliczeniowej i systemów IT pozwala kontrolować wydatki na bieżąco, a w razie potrzeby zwiększać je lub zmniejszać, co znosi konieczność przygotowywania sztywnych planów budżetowych przy zachowaniu przewidywalności nakładów na środowisko IT”, mówi Tomasz Rozdżestwieński z Atmana.

Z kolei analiza wykonana przez polską firmę doradczą PwC pokazała, że po pomoc do firm wyspecjalizowanych w dostarczaniu technologii wspierających zarządzanie biznesem chce się zwrócić aż 69% menadżerów. 62% przedsiębiorstw skorzysta ze wsparcia firm konsultingowych, natomiast 46% zamierza zlecić część procesów kancelariom prawniczym. Ogółem blisko dwie trzecie dużych przedsiębiorstw o rocznych przychodach przekraczających 500 milionów dolarów deklaruje skorzystanie z zewnętrznego wsparcia w co najmniej jednym obszarze przygotowań do wytycznych wchodzącego w maju 2018 roku rozporządzenia.

O ile badane przez SpiceWorks firmy w większości nie ustaliły jeszcze budżetów na działania przygotowujące do RODO, o tyle dostrzegają one potrzebę zwiększenia wydatków na rozwiązania dostarczane przez zewnętrznych partnerów. W przypadku 55% z nich dotyczy to usług chmury obliczeniowej, a 42% z nich zainwestuje więcej pieniędzy w tzw. Managed Services, czyli usługi, które oprócz rozwiązania technologicznego gwarantują firmom wsparcie zarządcze pod kątem prowadzonego przez nich biznesu.

Źródła: inPlus Media, PwC, SpiceWorks