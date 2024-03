Polski Światłowód Otwarty dołączył do Open Allies

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) jako pierwszy podmiot spoza założycielskiego grona dołączył do Fundacji Open Allies, jedynej sformalizowanej inicjatywy całkowicie koncentrującej się na rynku otwartych sieci światłowodowych w Polsce. Na czele fundacji stanie CEO PŚO.

Najważniejszymi celami Open Allies są m.in.: promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowych, współdziałanie w zakresie ustawodawstwa, rozwiązań regulacyjno-prawnych oraz wspieranie rozwoju sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych. Organizacja powstała w 2022 r. z inicjatywy Fiberhost i Nexery. Jest pierwszą w Polsce i obecnie jedyną sformalizowaną inicjatywą całkowicie koncentrującą się na rynku otwartych sieci światłowodowych w kraju.

Do organizacji właśnie dołączył Polski Światłowód Otwarty, wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty, niedyskryminujący dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce. Z kolei prezes zarządu spółki – Ignacio Irurita stanął na czele Fundacji Open Allies jako prezes zarządu. W nowej roli planuje w szczególności skupić się na działaniach mających na celu przyjęcie wspólnych dla całego rynku operatorów hurtowych zasad waloryzacji opłat za usługi hurtowe, pracach związanych z nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów hurtowych oraz działaniach edukacyjnych przedstawiających korzyści płynące z budowy otwartych sieci światłowodowych. W zarządzie fundacji zasiadają również Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost i Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

„Chciałbym podziękować spółkom Fibrehost i Nexera za zaproszenie do dołączenia do Open Allies, abyśmy wspólnie mogli pracować na rzecz rozwoju sieci FTTH w Polsce. W PŚO wierzymy, że im szybciej się rozwijamy, tym większe korzyści czerpią z tego wszyscy – nasi partnerzy, ich klienci i cały rynek. Teraz możemy przenieść tę ideę na szerszy grunt. W ramach działań fundacji będę podejmował inicjatywy, pozwalające napędzać rozwój cyfryzacji w Polsce, tak aby zarówno mieszkańcy, jak i podmioty działające na rodzimym rynku mogli czerpać z tego jak najwięcej korzyści. Bardzo się cieszę, że jako PŚO weszliśmy w szeregi Fundacji Open Allies, co pozwoli nam osiągnąć nową jakość we współpracy ze wszystkimi podmiotami na telekomunikacyjnym rynku i wspólnie kształtować jego przyszłość” – mówi Ignacio Irurita, prezes zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego.