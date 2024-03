Polkom - jeszcze więcej środków na inwestycje

Polcom, dostawca usług cloud computing i operator centrów danych, zamierza w latach 2024-2026 przeznaczyć 55 mln zł na rozwój usług oraz pozyskiwanie zielonej energii.

Wraz z wejściem w życie dyrektywy CSRD oraz działaniom Unii Europejskiej w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, kluczowe staje się zapewnienie źródeł zielonej energii oraz zmniejszenie śladu węglowego. Data Center Dynamics podaje, że centra danych już dziś konsumują 3 proc. światowej energii elektrycznej, a ten odsetek wzrośnie do 8 % do 2030 roku.

By ograniczyć wpływ na środowisko i obniżyć koszty funkcjonowania, Polcom od lat inwestuje w zieloną energię oraz energooszczędne technologie, m.in. do chłodzenia serwerowni. „Jako data center jesteśmy poważnym konsumentem energii elektrycznej, co za tym idzie cena energii jest głównym składnikiem kosztów przetwarzania danych. Dlatego przeznaczymy 30 % naszego budżetu inwestycyjnego w kolejnych latach na zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji dwutlenku węgla. To naturalna ewolucja, już w 2019 zainwestowaliśmy 9 mln PLN w odnawialne źródła energii. Takie działania pozwalają nam na lepsze zarządzanie potrzebami energetycznymi naszych ośrodków z równoczesną troską o środowisko. To kluczowy aspekt dla wielu naszych klientów, szczególnie korporacyjnych – mówi Robert Czarniewski, CFO i wiceprezes Polcom.

Zobacz również:

W ubiegłym roku firma przeznaczyła na cele inwestycyjne ponad 12 mln PLN. Teraz firma planuje w latach 2024-2026 zainwestować 55 mln PLN w kluczowych obszarach.

„Dynamika rynku właściwie zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju. Firma badawcza Gartner przewiduje, że w obecnym roku globalne wydatki na usługi chmurowe wyniosą 678,8 mld USD. Natomiast do 2028 roku technologie chmurowe staną się niezbędne dla większości biznesów. Co więcej, zmieni się kierunek tych innowacji – to kwestie biznesowe będą wpływać na rozwiązania chmurowe, a nie odwrotnie. Ten zwrot ku technologiom cyfrowym widać wyraźnie już dziś. W ostatnim raporcie Polcom i Intel „Inwestycje w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023” ponad połowa badanych już wdrożyła rozwiązania chmurowe, a koleje 26 % planowało to zrobić do końca ub. r. Obrazuje to zapotrzebowanie na najnowsze rozwiązaniach cloud computing i ciągły rozwój tego kierunku” – mówi Marcin Gwóźdź, Prezes Zarządu Polcom.

Z tego względu 70 % budżetu inwestycyjnego Polcom jest przeznaczona na rozwój produktów – od głównej platformy usługowej dla klientów - Polcom Cloud - przez systemy wspierające infrastrukturę IT, aż do wzmacniania cyberbezpieczeństwa. „Obecnie obsługujemy ponad 400 klientów biznesowych z praktycznie każdego sektora rynku – od przemysłu i produkcji po finanse i bankowość. Będąc w ciągłym kontakcie z klientami, doskonale wiemy, jakie mają potrzeby, co jest dla nich ważne i pod tym kątem rozwijamy naszą ofertę produktową i usługową”– mówi Robert Czarniewski.