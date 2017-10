Poczta Polska zwodowała cyfrowy lotniskowiec

Poczta Polska SA stworzyła największą w Europie platformę mobilną, z której startować mogą kolejne powszechne e-usługi i produkty narodowego operatora pocztowego.

„Mobilny listonosz” na tabletach w rękach 23 000 listonoszy obsługuje dziś sądy i inne instytucje, a za chwilę szeroko otworzy się na produkty wykreowane przez Grupę PP, z myślą o mobilnej platformie, takie jak: ubezpieczenia, produkty bankowe albo usługi e-government we współpracy z administracją.

Na początek trzęsienie ziemi…

W grudniu 2015 r. Poczta Polska odzyskała kontrakt na obsługę korespondencji sądowej. Przy czym Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło, że usługa musi być realizowana z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Intencją Ministerstwa Sprawiedliwości było skrócenie czasu obiegu informacji – odzyskanie czasu dla obywateli, dla gospodarki i dla sędziów (mniejsza liczba spraw spadających z wokandy).

„Poczta Polska była jedynym operatorem, który mógł zaoferować EPO – elektroniczne potwierdzenie odbioru, potrzebne było przeniesienie usługi na mobilną platformę, którą mogliby się posłużyć w terenie pocztowcy – listonosze. Wszyscy listonosze, czyli 23 tys. pocztowców codziennie wyruszających z placówek w teren z rozwiązaniami mobilnymi” – mówi Tomasz Jeruzalski, dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej.

Udany pilotaż na dużą skalę

W listopadzie rozpoczęły się prace przy pilotażu do wdrożenia. Wykonanie aplikacji pod okiem Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej powierzono Sygnity.

Niech nikogo nie zmyli słowo „pilotaż”. Do wyznaczonych placówek w 20 głównych miastach Polski dostarczonych zostało 5700 tabletów wraz z akcesoriami, a Pion Informatyki zainstalował w okienkach pocztowych przeznaczonych do wydawania przesyłek sądowych ponad 2000 urządzeń do elektronicznej rejestracji odręcznych podpisów. Skąd ta skala?

„Tylko tak duży pilotaż był dla nas miarodajny. Tylko w ten sposób uzyskaliśmy odpowiedź na wszystkie wątpliwości dotyczące technologii, aplikacji, procesu w czasie tak krótkim – na fazę wstępną zarezerwowaliśmy raptem 6 miesięcy” – mówi Mirosław Rolnik, zastępca dyrektora Pionu Informatyki i Telekomunikacji.

Pilotaż okazał się sukcesem. Informacja o potwierdzeniu odbioru przesyłki natychmiast trafiała do sądów. Dlatego od lipca 2016 r. Poczta Polska rozpoczęła drugi etap wdrożenia. T-Mobile dostarczył ponad 20 tys. tabletów oraz 10 tys. signature padów. Do końca grudnia 2016 r. usługa EPO osiągnęła 100-proc. pokrycie powierzchni Polski – 23 tys. listonoszy wychodzi codziennie w teren z tabletami. „Nie ma wdrożeń porównywalnych skalą ani czasem wdrożenia w naszym regionie ani w Europie” – podkreśla Tomasz Jeruzalski.

Od lipca 2016 r. Mobilny Listonosz pozwolił obsłużyć ponad 20 mln przesyłek sądowych. Cel biznesowy kontraktu o wartości 54 mln zł brutto, mający strategiczne znaczenie dla finansowego wyniku Poczty Polskiej, został osiągnięty. Mobilny Listonosz nie powstał jednak z myślą o jednym kontrakcie i jednym, nawet tak ważnym kliencie. Dzięki platformie listonosze i kurierzy pocztowi stali się uczestnikami nowoczesnej sieci sprzedaży.

Napięcie rośnie

Mobilny Listonosz jako platforma scyfryzowanych usług oferowanych w potężnej sieci sprzedażowej to otwarcie szerokich możliwości nowych usług. Będą (a niektóre stają się już) sukcesem poszczególnych jednostek biznesowych. „Sukcesem IT było oddanie elastycznego, skalowalnego-pojemnego narzędzia – platformy umożliwiającej wprowadzanie w życie pomysłów biznesu na produkty i usługi” – mówi Mirosław Rolnik.

Już w drugiej fazie wdrożenia Poczta Polska realizowała dodatkowe usługi na platformie: dzięki Mobilnemu Listonoszowi Poczta Polska zajęła czołowe miejsce wśród instytucji rejestrujących karty pre-paid.

Do wejścia na produkcję czeka już produkt ubezpieczeniowy Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W kolejce z pomysłami są departamenty innych spółek należących do Poczty Polskiej, np. Bank Pocztowy. „Biznes bardzo starannie dokonuje selekcji produktów, które mają trafić na platformę. Chodzi o to, aby listonoszy nie obarczać dodatkowymi zadaniami, ale wymieniać ich zadania” – mówi Mirosław Rolnik. Włączenie listonoszy do sieci sprzedażowej, zwiększenie ich roli sprzedażowej, zadań, zmiana procesów sprzedażowych – umobilnienie tym samym Poczty Polskiej – jest zadaniem niezwykle ambitnym. Listonosz pozostaje przy tym funkcjonariuszem publicznym, jego rola nie może więc być czysto handlowa.

Mobilny Listonosz stanowić ma także platformę dla realizacji procesów, usług i zadań wewnętrznych lub wpisanych w misję operatora narodowego. Jest potencjalnie znakomitym kanałem do komunikacji e-learningowej, polegającej na dostarczaniu szkoleń, również w postaci multimedialnej. Projektowane jest wsparcie dla bezpieczeństwa – tablet może w razie napadu rejestrować zdarzenie albo wysyłać sygnał do policji i centrali Poczty Polskiej.

Na platformę przychylnym wzrokiem patrzy także administracja publiczna, która upatruje w niej dodatkowego kanału dla usług eGov, umożliwiającego nadawanie profilu zaufanego, wniosków w programach społecznych, takich jak 500, czy Mieszkanie+. W powiązaniu z udostępnieniem bezpiecznego dostępu WI-FI w blisko 3,5 tys. własnych pocztowych placówek operatora narodowego mogą stać się one oazami korzystania z usług e-Gov. Platforma może wreszcie dać wsparcie do nowych i starych zadań listonosza – przyjaciela, niekiedy jedynego rozmówcy lub źródła informacji dla osób starszych, zwłaszcza na wsi. Swoje spostrzeżenia o sytuacji zdrowotnej albo potrzebach mógłby kierować za jego pośrednictwem właśnie poprzez platformę mobilną do instytucji pomocy i opieki społecznej. We Francji czy w Wielkiej Brytanii podobne projekty są realizowane, ale „analogowo”.

„Fakt stworzenia elastycznej platformy do kreowania kolejnych nowych usług cyfrowych z zakresu e-commerce, e-komunikacji, e-gov, e-finansów stanowi już dzisiaj element budowy nowego, cyfrowego modelu klienta i sprzedaży w myśl strategii 2015–2020” – mówi Mirosław Rolnik. Długofalowo projekt Mobilny Listonosz to jeden z kluczowych projektów inwestycyjnych na liście tych projektów do 2020 r. Nie jest wiec zwieńczeniem, ale otwarciem etapu szybkiej cyfryzacji mobilnej Poczty Polskiej. Dokąd droga może prowadzić?

„75% planowanych inwestycji stanowią projekty technologiczne/IT, dzisiejszy sukces otwiera drogę kolejnym i prowadzonym równolegle, takim jak: nowy front-end bankowo-ubezpieczeniowy, platforma do sprzedaży ubezpieczeń, Big Data i systemy analityczne. Wypracowaliśmy model współpracy z biznesem, w którym bardzo szybko prototypujemy, przedstawiamy i podsuwamy mu możliwości nowych technologii, takie jak blockchcain –potrzeby, kreatywność i wyobraźnia biznesu wyznaczają nam drogę i kolejność ich adaptacji” – podsumowuje Tomasz Jeruzalski.