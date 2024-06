Platforma X zezwala na publikowanie treści tylko dla dorosłych

Należąca do Elona Muska platforma X wprowadza do regulaminu rewolucyjną zmianę. Chodzi o jedną z aktualizacji, która formalnie zezwala użytkownikom platformy publikować treści przeznaczone wyłącznie dla dorosłych.

Zmiana regulaminu formalizuje stosunkowo tolerancyjne podejście platformy X, z jakim mieliśmy do czynienia do tej pory. Warto przypomnieć iż w przeciwieństwie do takich platform jak Instagram, Facebook, TikTok czy YouTube, Twitter nigdy formalnie nie zakazał nagości i treści o charakterze seksualnym. W nowym regulaminie można przeczytać, że treści o takim charakterze będą teraz postrzegane przez platformę jako dozwolona prawem forma ekspresji artystycznej.

Materiały dla dorosłych były również dozwolone na Twitterze przed przejęciem platformy przez Muska, chociaż kwestii tej nie regulowały żadne oficjalne przepisy. Wydaje się iż decydując się na taką zmianę platforma X zabiega o względy ludzi, w tym twórców i artystów, którzy zostali zmarginalizowani przez inne platformy mediów społecznościowych, które mają bardzo jasno sformułowane wytyczne ograniczające nagość i ekspresję seksualną.

Zobacz również:

Zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi, platforma X (wcześniej Twitter) umożliwi użytkownikom udostępnianie treści o charakterze seksualnym, pod warunkiem iż będą wyraźnie oznaczone. Jest to zgodne z przyjętą przez platformę X strategią, zgodnie z którą wierzy ona w autonomię dorosłych w zakresie angażowania się i tworzenia treści odzwierciedlających ich własne przekonania, pragnienia i doświadczenia, w tym te związane z seksualnością. Dostęp do materiałów graficznych przedstawiających różne formy seksualności będzie ograniczony w przypadku dzieci oraz dorosłych użytkowników, którzy zdecydują się ich nie oglądać. Polityka dotyczy zarówno materiałów rzeczywistych, jak tych generowanych przez sztuczną inteligencję.

Platforma X prosi jednocześnie użytkowników, którzy regularnie publikują treści dla dorosłych, o dostosowanie ustawień multimediów i umieszczanie wszystkich zdjęć i filmów razem ze stosownym ostrzeżeniem określającym ich charakter treściach. Wymaga to od użytkowników potwierdzenia, że chcą zobaczyć opublikowane zdjęcie, zanim będą mogli je wyświetlić.