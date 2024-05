Płace CEO biją rekordy. Szef Apple'a nawet nie w Top 5

Połowa najlepszych CEO zarobiła co najmniej 15,7 miliona dolarów w ciągu roku. Czy to zbyt dużo jak na pracę na etacie?

Prezesi zarabiają ogromne pieniądze / Fot. Mat. prasowe

Chcesz zarabiać miliony dolarów każdego roku? Jeśli nie nadajesz się na światowej klasy sportowca, najlepszą opcją może być rola CEO. Co ciekawe, listy najlepiej opłacanych dyrektorów generalnych nie otwierają Jensen Huang (Nvidia) czy Tim Cook (Apple), lecz szef Broadcom — Hock Tan. Jego wynagrodzenie w wysokości 162 milionów dolarów wiąże się jednak z pewnymi zastrzeżeniami.

Jak donosi Wall Street Journal, wynagrodzenia CEO w wielu firmach z listy Fortune 500 dramatycznie wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat, a połowa z nich zarobiła co najmniej 15,7 miliona dolarów — to rekordowa mediana płac dla dyrektorów generalnych.

Zobacz również:

Szef Broadcomu zgarnął ponad 160 mln dolarów

Na szczycie listy najlepiej zarabiających CEO znajduje się Hock Tan z Broadcom. W ubiegłym roku otrzymał ogromne wynagrodzenie w wysokości 162 milionów dolarów, ale pełną kwotę uzyska tylko pod warunkiem spełnienia konkretnych warunków: cena akcji Broadcom musi osiągnąć określone cele po październiku 2025 r., a Tan musi pozostać na stanowisku przez pięć lat, w trakcie których nie otrzyma więcej udziałów ani premii pieniężnych.

Akcje Broadcom wzrosły w tym roku o 27% i o 106% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co podniosło kapitalizację rynkową firmy do 655 miliardów dolarów.

Za Tanem na drugim miejscu znalazł się Nikesh Arora, CEO Palo Alto Networks, którego wynagrodzenie wyniosło 151 milionów dolarów, głównie w formie nagród kapitałowych, które obejmowały akcje przyznawane i wypłacane przez trzy lata. Steven Schwarzman z Blackstone był trzeci z wynagrodzeniem w wysokości 120 milionów dolarów.

Top 10. Zarobki CEO wg Wall Street Journal

WSJ zauważa również, że Jensen Huang, CEO Nvidia, który nie znalazł się w pierwszej dziesiątce, zobaczył jak wartość jego ograniczonych akcji wzrosła czterokrotnie pod koniec stycznia, do 107,5 miliona dolarów. Ostatnio informowano, że wynagrodzenie Huanga znacząco wzrosło w ostatnim roku finansowym (2024), skacząc o 60% do 34,2 miliona dolarów, co obejmowało 26,7 miliona dolarów z akcji. Huang może otrzymać od 50% do 100% więcej akcji niż pierwotnie zakładano, jeśli Nvidia spełni kryteria wydajności.

Choć Huang nie znalazł się w pierwszej dziesiątce, CEO Apple Tim Cook był szósty dzięki całkowitemu wynagrodzeniu w wysokości 63,21 miliona dolarów w ubiegłym roku, co oznacza jednak spadek o 36,4% rok do roku. Theodore Sarandos z Netfliksa zajął zaś ósme miejsce (49,8 miliona dolarów), a David Zaslav z Warner Bros. Discovery dziewiąte (49,7 miliona dolarów).

Czy to sprawiedliwe wynagrodzenia?

Kwestia sprawiedliwości wynagrodzeń CEO w porównaniu do pracowników jest złożona i wywołuje wiele kontrowersji.

Krytycy twierdzą, że ogromne różnice w wynagrodzeniach między CEO a pracownikami liniowymi przyczyniają się do wzrostu nierówności dochodowych. W wielu przypadkach różnice te są ogromne, co może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości i demotywacji wśród pracowników.

Istnieją też argumenty, że wynagrodzenia CEO nie zawsze są proporcjonalne do wyników firmy. Przykładowo niektóre firmy mogą przyznawać wysokie wynagrodzenia nawet w przypadku słabych wyników finansowych, co może budzić wątpliwości co do zasadności takich wynagrodzeń.

W kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, coraz więcej firm jest zachęcanych do przemyślenia swoich polityk wynagrodzeń i dążenia do bardziej sprawiedliwego podziału zysków między wszystkich pracowników.

Ostateczna ocena sprawiedliwości wynagrodzeń CEO w porównaniu do pracowników zależy od wielu czynników, w tym samej branży, struktury organizacyjnej firmy i kultury korporacyjnej. Jest to temat, który wymaga ciągłej debaty i analizy, aby znaleźć równowagę między nagradzaniem talentów a zapewnieniem sprawiedliwości i motywacji w całej organizacji.