„Pecet odrodzony” – Qualcomm oficjalnie zaprezentował układy Snapdragon X

Computex 2024. Cristiano Amon, prezes i dyrektor generalny Qualcomm, oficjalnie prezentując układy Snapdragon X, przeznaczone do użytku w komputerach osobistych, szumnie zapowiedział „nową erę pecetów”.

Qualcomm do tej pory koncentrował się na produkcji układów do urządzeń mobilnych. Nowe układy firmy, Snapdragon X Elite i X Plus, zostały zaprojektowane specjalnie dla komputerów z systemem Windows – i to też nie byle jakich, tylko Copilot+.

Copilot+ to nowa kategoria komputerów osobistych, opracowana specjalnie z myślą o lepszej obsłudze obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją i integrująca funkcje AI w OS-ie. Kluczowym elementem architektury systemu jest układ NPU, czyli jednostka przetwarzania neuronowego.

Wedle zapowiedzi Amona układy Snapdragon X mają – poprzez wsparcie zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji i zapewnienie dłuższego czasu pracy laptopów na zasilaniu bateryjnym – zapoczątkować nową erę „komputerów Copilot +”.

– Komputery Copilot+, zasilane przez Snapdragon X Elite, są najszybszymi, najbardziej inteligentnymi komputerami z systemem Windows, jakie kiedykolwiek zbudowano

– wygłosił prezes Qualcomm w trakcie wystąpienia poprzedzającego oficjalne otwarcie targów Computex 2024.

W wewnętrznych testach wydajność przetwarzania neuronowego układu Snapdragon X Elite była do 2,6 razy wyższa w porównaniu do konkurencyjnego Apple M3 i do 5,4 razy wyższa w stosunku do intelowskiego Core Ultra 71. Ponadto wchodzący w skład platformy mikroprocesor Qualcomm Oryon zapewnia architekturze o 51 proc. wyższą wydajność przetwarzania CPU.

Qualcomm ze wsparciem producentów

– Propozycja Qualcomm spotkała się z aprobatą czołowych wytwórców komputerów, takich jak Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung i Microsoft. – Komputer PC odradza się i zmienia to, czego konsumenci mogą spodziewać się po swoich urządzeniach. Komputery Copilot+ stanowią punkt zwrotny dla całej naszej branży. Jest to możliwe tylko dzięki współpracy z Qualcomm Technologies – to z kolei słowa Satyi Nadelli, prezesa i dyrektora generalnego Microsoftu.

Analitycy Gartnera spodziewają się, że w 2024 r. dostawy komputerów z funkcjami AI będą stanowić ponad 1/5 wszystkich dostaw PC. Do końca 2026 r. urządzenia takie mają zaś stanowić 100 proc. zakupów PC dla firm. Microsoft spodziewa się, że w pierwszym roku dostępności na rynku pecety Copilot+ znajdą co najmniej 50 mln nabywców.

Pierwsze 20 modeli komputerów Copilot+ jest już dostępnych w przedsprzedaży; będzie je można kupić w wybranych kanałach sprzedaży od 18 czerwca.