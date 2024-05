Partnerstwo wzmacniające cyberochronę

Hitachi Vantara i Veeam zawiązują globalny sojusz strategiczny. Jego celem jest dostarczanie klientom zaawansowanych rozwiązań w zakresie cyberodporności i ochrony danych. Rozwiązania te integrują portfolio infrastruktury Hitachi Vantara z oprogramowaniem Veeam, aby chronić firmy przed atakami ransomware i minimalizować przestoje.

Hitachi Vantara, spółka zależna Hitachi, zajmująca się przechowywaniem danych, infrastrukturą i zarządzaniem chmurą hybrydową, ogłosiła dziś strategiczne partnerstwo z Veeam® Software, liderem pod względem udziału w rynku ochrony danych i odzyskiwania ich po ataku ransomware.

Wpisuje się to w widoczne od kilku lat trendy globalne i łączenie posiadanych zasobów i kompetencji w partnerstwach technologicznych. Szczególnie, gdy w grę wchodzi cyberbezpieczeństwo.

W świetle nasilających się ataków ransomware i naruszeń dostępu do danych firmy stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami w zakresie ochrony swoich krytycznych zasobów. Według raportu Veeam 2024 Data Protection Trends Report, co najmniej 76% organizacji doświadczyło w ubiegłym roku przynajmniej jednego ataku ransomware.

Omawiane partnerstwo wzmacnia odporność cybernetyczną przedsiębiorstw dzięki łatwym do wdrożenia rozwiązaniom odpowiadającym na potrzeby firm korzystających z chmury. Veeam Data Platform płynnie integruje się z istniejącymi platformami pamięci masowej Hitachi Vantara, w tym Virtual Storage Platform One, Hitachi Content Platform (HCP) i Hitachi Unified Compute Platform (UCP). W ten sposób zapewnia zaawansowane funkcje odporności cybernetycznej, takie jak wykrywanie ransomware, szybkie odzyskiwanie danych i niezmienna pamięć masowa. Integracja umożliwia firmom osiągnięcie lepszych celów punktu odzyskiwania (RPO) i integralność danych w środowiskach chmury hybrydowej. Dzięki tej współpracy Hitachi Vantara może również zaoferować klientom i partnerom więcej narzędzi ułatwiających sprostanie wyzwaniom związanym z ochroną danych i cyberodpornością przy użyciu siedmiowarstwowej strategii głębokiej obrony. Jednocześnie zmniejsza koszty i złożoność, które są nieodłączne podczas współpracy z wieloma dostawcami.

Dzięki partnerstwom podobnym do zawiązanego z Veeam, Hitachi Vantara może oferować modele ochrony danych jako usługi (data protection as a service, DPaaS) w celu płynnej integracji z istniejącą infrastrukturą i narzędziami dla oprogramowania. Rozwiązania Hitachi Vantara są również zgodne ze standardami, w tym z National Institute of Standards and Technology (NIST), co umożliwia firmom pewną ochronę danych i operacji przy jednoczesnym spełnieniu surowych wymogów prawnych. Przyjmując strategiczne podejście do ochrony danych, firmy mogą poprawić swoją odporność operacyjną i zmniejszyć ryzyko cyberataków oraz naruszeń danych.