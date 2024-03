Pamięć GDDR7 już gotowa. Karty graficzne dużo zyskają

Nowy standard pamięci graficznej GDDR7 został sfinalizowany. Obiecuje podwojenie przepustowości w porównaniu do GDDR6.

Pamięci GDDR doczekały się nowej odsłony / Fot. Mat. prasowe

JEDEC to niezależna organizacja handlowa nadzorująca rozwój standardów technologicznych w sektorze półprzewodnikowym. Mając ponad 350 członków, w tym niektóre z największych światowych firm technologicznych, JEDEC ma też 100 różnych komitetów i grup zadaniowych pracujących we wszystkich segmentach branży.

Stowarzyszenie technologii stanu stałego JEDEC (Solid State Technology Association) niedawno ogłosiło ostateczną wersję nowego standardu pamięci GDDR7. Otwarte specyfikacje dla technologii JESD239 Graphics Double Data Rate (GDDR7) SGRAM są dostępne do pobrania na stronie internetowej JEDEC i mają zapewnić całą potrzebną przepustowość pamięci dla przyszłych zastosowań wysokowydajnego przetwarzania, w tym gier, grafiki 3D, sieci i oczywiście AI.

Główna poprawa technologiczna zawarta w standardzie JESD239 GDDR7 to interfejs modulacji amplitudy impulsów (PAM) dla operacji wysokiej częstotliwości. PAM3 poprawia stosunek sygnału do szumu (SNR), jednocześnie zwiększając efektywność energetyczną. Interfejs wykorzystuje trzy poziomy (plus 1, 0, minus 1) do przesyłania 3 bitów przez 2 cykle — wyjaśniła organizacja, podczas gdy tradycyjny interfejs NRZ (non-return-to-zero) może przesłać tylko 2 bity przez 2 cykle.

Wyższa szybkość transmisji danych PAM3 przekłada się na znaczącą poprawę wydajności, pozwalając pamięciom GDDR7 osiągnąć do 192 GB/s "na urządzenie". GDDR7 zawiera również dodatkowe zaawansowane funkcje, takie jak niezależne od rdzenia wzorce treningowe LFSR (linear-feedback shift register), dwa razy więcej niezależnych kanałów niż GDDR6 i wsparcie dla gęstości od 16 Gbit do 32 Gbit, w tym tryb 2-kanałowy dla podwojonej "pojemności systemu".

GDDR7 lepiej zaadresuje potrzeby rynkowe

JEDEC twierdzi, że GDDR7 może lepiej odpowiadać na potrzeby rynku w zakresie niezawodności, dostępności i serwisu (RAS). Dlaczego? Ponieważ nowa technologia pamięci zawiera najnowsze i najlepsze funkcje integralności danych, w tym ECC na chipie (ODECC), raportowanie w czasie rzeczywistym, CAPARBLK i inne.

Mian Quddus, przewodniczący zarządu JEDEC, podkreślił, że JESD239 GDDR7 stanowi "znaczący postęp" w projektowaniu pamięci wysokiej wydajności. "Dzięki interfejsowi PAM3, GDDR będzie kontynuować rozwój wydajności pamięci w nadchodzących latach" — dodał.

GDDR7 jest pierwszym standardem, który skupia się zarówno na poprawie przepustowości, jak i na potrzebach branży RAS, zapewniając lepsze rozwiązanie pamięciowe dla szybko rozwijających się rynków, takich jak cloud gaming, aplikacje AI i centra danych. Cała branża półprzewodnikowa popiera wsparcie dla GDDR7, z AMD mówiącym o przełomowym standardzie pamięci i firmą Nvidia, wyrażającą swoje "podekscytowanie" przyjęciem sygnalizacji PAM jako podstawy dla GDDR7.

Według wiceprezesa Samsunga, YongCheol Bae, chipy GDDR7 32Gbps osiągną wydajność wyższą o 1,6x (w porównaniu do poprzedniej generacji), jednocześnie zapewniając "najwyższą niezawodność". Pierwsze chipy VRAM GDDR7 mają zostać wprowadzone wraz z nową generacją architektur GPU dla konsumentów od Nvidia (Blackwell, znany jako GeForce RTX 5090) i AMD (RDNA 4) w 2025 r.

GDDR jako ważny element w rozwoju komputerów

Pamięci GDDR (Graphics Double Data Rate) są ważnym elementem w rozwoju komputerów, szczególnie w kontekście grafiki komputerowej i wysokowydajnych obliczeń. Ich znaczenie wynika z kilku powodów:

Przepustowość pamięci — GDDR oferują bardzo wysoką przepustowość, co oznacza, że mogą szybko przetwarzać i przesyłać duże ilości danych. Jest to niezbędne dla wymagających zastosowań graficznych, takich jak gry wideo, symulacje i profesjonalne zadania graficzne, gdzie duże ilości danych muszą być ciągle przesyłane pomiędzy procesorem graficznym (GPU) a pamięcią.

Wydajność graficzna — szybka pamięć GDDR jest istotna dla osiągnięcia wysokiej wydajności graficznej. Pozwala na szybkie renderowanie obrazów i płynne działanie zaawansowanych efektów graficznych, co jest szczególnie ważne w grach wideo o wysokiej rozdzielczości i aplikacjach VR/AR.

Obliczenia wysokowydajne (HPC) i sztuczna inteligencja — pamięci GDDR są również wykorzystywane w kartach graficznych przeznaczonych do obliczeń wysokowydajnych i sztucznej inteligencji. Wysoka przepustowość i szybkość tych pamięci umożliwiają efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych, co jest bardzo ważne w uczeniu maszynowym i innych złożonych obliczeniach.

Pamięci GDDR są stale rozwijane, z nowymi wersjami oferującymi jeszcze większą przepustowość i efektywność energetyczną. Każda nowa generacja (np. przejście z GDDR6 do GDDR7) przynosi istotne ulepszenia, które umożliwiają tworzenie jeszcze potężniejszych i bardziej energooszczędnych systemów komputerowych.