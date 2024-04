Pakiety biurowe Microsoftu bez usługi Teams są już dostępne globalnie

Po słowach krytyki ze strony Unii Europejskiej, Microsoft wprowadził w zeszłym roku do oferty nowe wersje usług Microsoft 365 i Office 365, z których mogli do dzisiaj korzystać tylko użytkownicy zamieszkujący Szwajcarię oraz kraje należące do Unii Europejskiej. Różnią się one tym od poprzednich wersji tych usług, że w ich skład nie wchodzi aplikacja Teams. Obecnie firma rozszerzyła taką ofertę na cały świat.

Warto przypomnieć, że Microsoft dołączył bezpłatną usługę Teams do pakietu Office 365 dość dawno, bo w 2017 roku. Jednak wkrótce po tym wiele firm zgłosiło zastrzeżenia, że Microsoft uzyskał w ten sposób nieuczciwą przewagę. Szczególnie mocno protestowała firma Salesforce, nazywając to posunięcie nielegalnym i twierdząc, że Microsoft wymusił instalację aplikacji Teams na klientach za pośrednictwem swojego dominującego na rynku pakietu biurowego. W zgodnej opinii analityków rynku IT zmiana ta zostanie powitana z zadowoleniem przez międzynarodowe korporacje pragnące ujednolicić zakupy oprogramowania w różnych regionach świata. Microsoft wydał z tej okazji oświadczenie w którym czytamy, że jego najnowsza decyzja jest odpowiedzią na wcześniejsze zastrzeżenia Komisji Europejskiej i zapewnia firmom działającym na wszystkich kontynentach świata większą elastyczność. Dla nowych klientów komercyjnych ceny pakietu Office bez aplikacji Teams waha się od 7,75 USD do 54,75 USD w zależności od produktu, natomiast usługa Teams Standalone będzie kosztować 5,25 USD. Zobacz również: Gmail ma 20 lat

