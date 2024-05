Opera potrafi już rysować obrazy oraz przemawiać

Twórcy przeglądarki Opera sprawili w zeszłym tygodniu jej użytkownikom miłą niespodziankę. Mogą ją teraz poprosić o narysowanie obrazu czy też o odczytanie na głos odpowiedzi tekstowych (funkcja Voice Output), a zintegrowany z nią chatbot Aria wykona do zadanie.

Ale uwaga - póki co funkcje zostały wprowadzone tylko do wersji deweloperskiej przeglądarki. Zwykli użytkownicy muszą się uzbroić w cierpliwość, zanim nowość ta do nich dotrze. Aby chatbot Aria wygenerował grafikę, wystarczy wpisać na klawiaturze czego sobie życzymy, a zadanie będzie niezwłocznie wykonane. Wystarczy na przykład napisać „Narysuj obraz przedstawiający chłopca jadącego na hulajnodze”, a chatbot niezwłocznie przystąpi do działania i po kilku sekundach wyświetli taki obraz. Teraz możemy skopiować obraz do schowka i wykorzystać go w innej aplikacji.

Ale uwaga - Opera doda automatycznie do obrazu dodatkowy element. To czarna ramka, ikona przestawiająca chatbota Aria oraz widoczny na dole grafiki podpis „OPERA - ARIA AI”. Możemy jednak zawsze kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Zapisz jako”, a wtedy zapiszemy tylko wygenerowany przez chatbota obraz.

Zobacz również: