OpenAI chce produkować własne procesory AI

„Financial Times” podał kilka dni temu, że firma OpenAI ma ambicje produkowania własnych procesorów AI. Donosi też, że MGX (nowo utworzona firma inwestycyjna z Abu Zabi) prowadzi już z nią rozmowy w sprawie finansowania tego ambitnego planu, którego autorem ma być Sam Altman.

Nacisk OpenAI na rozwój półprzewodników wynika z potrzeby zmniejszenia zależności od procesorów graficznych AI produkowanych przez firmę firmy Nvidia, takich jak H100. Sam Altman chce zapewnić sobie stałe dostawy procesorów AI. Szacuje też, że koszt budowy nowych zakładów produkcyjnych półprzewodników i infrastruktury pomocniczej może sięgnąć nawet 7 bilionów dolarów.

Chociaż nadal nie jest jasne, czy przedsięwzięcie związane z chipami jest projektem OpenAI czy też samego Sama Altmana. Chyba to drugie, gdyż podróżuje on ostatnio po całym świecie, rozmawiając z producentami chipów i szukając wsparcia ze strony różnych państw. Jest bowiem mało prawdopodobne, aby tradycyjni inwestorzy venture capital inwestowali tak ogromne sumy w to przedsięwzięcie.

Dlatego wybór padł na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem funduszu MGX jest uczynienie Abu Zabi centralnym ośrodkiem rozwoju sztucznej inteligencji przy wykorzystaniu zasobów finansowych i wsparcia politycznego tego kraju. Ambicje Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by stać się światową potęgą sztucznej inteligencji, są widoczne w ich wysiłkach mających na celu przyciągnięcie czołowych osobistości z branży sztucznej inteligencji, w tym Elona Muska, który wyraził zainteresowanie współpracą z państwem Zatoki Perskiej przy jego przedsięwzięciu dotyczącym sztucznej inteligencji, xAI.

Proaktywne podejście Zjednoczonych Emiratów Arabskich do kwestii sztucznej inteligencji podkreśla wczesne przyjęcie inicjatyw w zakresie tej technologii , takich jak mianowanie pierwszego na świecie ministra ds. sztucznej inteligencji w 2017 r. i otwarcie w 2019 r. uniwersytetu specjalizującego się w sztucznej inteligencji. Wysiłki te pokazują zaangażowanie tego kraju w umacnianie swojej pozycji w tej dziedzinie. Ambicje Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie sztucznej inteligencji wynikają jednak ze skomplikowanego krajobrazu geopolitycznego, takiego jak napięcia handlowe między USA a Chinami, które wykraczają daleko poza handel i obejmują względy bezpieczeństwa narodowego.