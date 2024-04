Ogromny wyciek danych amerykańskiego operatora AT&T

Miliony rekordów z danymi osobowymi, loginami oraz hasłami do kont zostały skradzione z serwerów AT&T - jednego z największych operatorów sieci komórkowej w USA. Co z bezpieczeństwem cybernetycznym klientów sieci?

Święta Wielkanocne z pewnością nie były spokojne dla pracowników amerykańskiego operatora sieci komórkowej - AT&T. Firma boryka się z jednym z największych kryzysów wizerunkowych w swojej historii po bardzo dużym ataku cybernetycznym.

Przykładowy salon AT&T w USA Źródło: att.com

W sobotę - 30 marca 2024 roku - operator poinformował o zmianie danych dostępowych do kont milionów swoich klientów po potwierdzeniu masowego naruszenia danych, w wyniku którego skradzione informacje trafiły do sieci.

Zobacz również:

W oficjalnym komunikacie prasowym przekazano, że firma próbuje dotrzeć do 7,6 miliona obecnych oraz 65,4 miliona byłych klientów, których dane zostały naruszone. Co istotne przyznano, że mowa o wrażliwych danych osobowych - imionach, nazwiskach, numerach telefonu, adresach, datach urodzenia, numerach abonenckich AT&T, kodach dostępowych do platform operatora, a także numerach ubezpieczeń społecznych.

Firma poinformowała, że dawni i obecni klienci, których informacje zostały naruszone, otrzymają wiadomość e-mail lub list wyjaśniający incydent, z informacjami o tym jakie dane zostały skompromitowane oraz jakie działania wykona operator.

Aby pomóc klientom, AT&T poinformowało o uruchomieniu bezpłatnej usługi monitorowania bezpieczeństwa tożsamości.

W zeszłym roku z podobnym atakiem cybernetycznym na skalę 37 milionów klientów borykał się amerykański oddział znanego na całym świecie operatora T-Mobile. W tamtym ataku również skradziono wrażliwe dane osobowe użytkowników takie jak imiona, nazwiska, adresy rozliczeniowe, adresy e-mail, numery telefonów, daty urodzenia czy numery abonenckie.