Ofensywa chińskich modeli językowych LLM

Mówiąc o sztucznej inteligencji wszyscy mają na myśli rozwiązania opracowane przez takie firmy, jak OpenAI i Google, zapominając o tym jak duże osiągnięcia mają w tej dziedzinie Chińczycy. Przykładem może tu być Zhipu AI, jedna z czterech największych chińskich firm specjalizujących się w takiej technologii.

Firma ta jest twórca całej rodziny dużych modeli językowych i ostatnio jest o niej głośno, ponieważ przyjęła bardzo agresywną politykę dotyczącą cen świadczonych przez nią usług AI, obniżając je aż o 90% w porównaniu że średnimi chińskimi cenami takich usług. I tak np. chiński użytkownik korzystający z usługi świadczonej przez duży model językowy tej firmy płaci za 1 mln tokenów tylko 0,014 USD (0,1 yuana). To bardzo mało w porównaniu z cenami, jakie obowiązują w krajach zachodnich. Token to podstawowa jednostka danych przetwarzanych przez algorytm AI. Jak podaje OpenAI, jeden token w przypadku języka angielskiego równa się przeciętnie czterem/pięciu znakom. Tak więc 100 tokenów to mniej więcej 450 liter.

Ciekawe jest też to, że w firmę Zhipu AI mocno zainwestował gigant energetyczny z Arabii Saudyjskiej (Saudi Aramco), stając się tym samym pierwszym zagranicznym podmiotem, który zdecydował się wesprzeć chińskiego gracza w wyścigu o uzyskanie jak najlepszej pozycji na rynku rozwiązań AI. Firma Zhipu AI zaprezentowała w zeszłym tygodniu trzy nowe wersje swoich modeli LLM: wersję GLM-4-Flash, GLM-4-Air oraz najmocniejszą wersję GLM-4-Air Extreme.

Tak atrakcyjna oferta cenowa firmy Zhipu AI pojawia się kilka tygodni po tym, kiedy właściciel ByteDance (właściciel TikToka) przedstawił nowe modele LLM należące do linii Doubao. Najsilniejsza wersja Pro tego rozwiązania kosztuje zaledwie 0,0008 juana za 1000 tokenów. ByteDance pokreślą , że jego ceny są aż o 99,8 procent niższe niż modelu GPT-4 OpenAI, co świadczy o skali tej obniżki, niespotykanej na rynkach zachodnich.