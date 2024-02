Ofensywa chińskich modeli AI pozwalających tworzyć przekazy wideo

Chińczycy odgrywają coraz większą rolę na rynku rozwiązań AI. Przykładem może być Tencent (chińska firma specjalizująca się w projektowaniu gier wideo i właściciel znanej aplikacji do czatowania WeChat). Wprowadziła ona w tym tygodniu do repozytorium GitHub nową wersję swojego generatywnego modelu AI, który jest używany do tworzenia filmów wideo.

Grafika: Tencent