Nvidia pokazała najpotężniejszy na świecie chip AI

Chodzi o nowy procesor graficzny B200 (robocza nazwa Blackwell), który ma wydajność rzędu 20 petaflopów i ma do dyspozycji 208 miliardów tranzystorów. Nvidia oferuje też układ GB200. To prawdziwy demon szybkości, który zawiera dwa takie procesory graficzne i nosi roboczą nazwę Grace.

Grace oferuje nawet 30-krotnie większą wydajność w przypadku obciążeń związanych z wnioskowaniem LLM. Zmniejsza jednocześnie koszty i zużycie energii nawet 25 razy w porównaniu z procesorem graficznym H100 (robocza nazwa Hopper). Nvidia twierdzi, że wyszkolenie modelu mającego do dyspozycji 1,8 biliona parametrów wymagało wcześniej 8000 procesorów graficznych Hopper i 15 megawatów mocy. Dzisiaj może to zrobić 2000 procesorów graficznych Blackwell, zużywając zaledwie cztery megawaty. W teście porównawczym GPT-3 LLM ze 175 miliardami parametrów, GB200 ma nieco skromniejszą, siedmiokrotnie większą wydajność niż H100, oferując czterokrotnie większą prędkość uczenia.

Nvidia informuje, że jednym z kluczowych ulepszeń jest silnik drugiej generacji, który podwaja moc obliczeniową oraz przepustowość, wykorzystując cztery bity na każdy neuron zamiast ośmiu . Druga kluczowa różnica dotyczy tego, ja Nvidia łączy tak ogromną liczbę procesorów graficznych. Robi to przełącznik NVLink nowej generacji, który umożliwia komunikację 576 procesorów graficznych z przepustowością dwukierunkową na poziomie 1,8 terabajta na sekundę. Wymagało to od Nvidii zbudowania zupełnie nowego przełącznika sieciowego, zawierającego 50 miliardów tranzystorów.

Nvidia liczy teraz na to, że firmy będą kupować od niej duże ilości tych procesorów graficznych i pakuje je w większe konstrukcje, takie jak szafa GB200 NVL72, który umożliwia podłączenie 36 procesorów i 72 procesorów graficznych do jednego chłodzonego cieczą stojaka, co daje w sumie 720 petaflopów mocy. Firma twierdzi, że firmy Amazon, Google, Microsoft i Oracle zamierzają instalować takie szafy w swoich chmurach. Firma twierdzi, że jej systemy można skalować do dziesiątek tysięcy superchipów GB200, połączonych siecią 800 Gb/s za pomocą nowych urządzeń, takich jak Quantum-X800 InfiniBand (do 144 połączeń) lub Spectrum-X800 Ethernet (do 64 połączeń).