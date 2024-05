Nowości produktowe Logitech dla sektora B2B wspomogą pracę hybrydową

Logitech jako jeden z największych producentów peryferii komputerowych coraz śmielej wkracza na rynek IT B2B oferując rozbudowane rozwiązania do zarządzania salami konferencyjnymi oraz nową kamerę do wideokonferencji.

Logitech od lat kojarzony jest przez konsumentów jako producent wysokiej jakości akcesoriów komputerowych z nakierowaniem na myszy oraz klawiatury. Portfolio tego producenta jest jednak znacznie szersze, a na przestrzeni ostatnich kilku lat Logitech mocno wzmocnił swoją działalność w sektorze B2B. Na rynku pojawiły się rozwiązania do sal konferencyjnych, a także dedykowane akcesoria projektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu w biznesie. Nowości Logitech dla odbiorców B2B 21 maja 2024 roku portfolio firmy Logitech rozszerzyło się o nową kamerę do sal konferencyjnych Logitech MeetUp 2 oraz system do zarządzania salami konferencyjnymi Logitech Room Booking. Zobacz również: Tak projektuje się peryferia - z wizytą w siedzibie Logitech Logitech MeetUp 2 - kamera USB do niewielkich przestrzeni konferencyjnych Logitech MeetUp 2 to druga generacja znanej i lubianej kamery do wideokonferencji MeetUp, która pierwotnie na rynku pojawiła się w 2017 roku. Kosztujące 4499 zł akcesorium zaprojektowano z myślą o małych przestrzeniach konferencyjnych. Kamera posiada wbudowane głośniki oraz system mikrofonów, a także osłonę prywatności dzięki czemu jest to uniwersalne urządzenie typu all in one. Logitech MeetUp 2 Najważniejsze cechy Logitech MeetUp 2 to: Łączność USB Typu C

Kamera 4K wsparta funkcjami AI - RightSight 2 i RightSound 2

4-krotny Zoom na osobę mówiącą

Elastyczny system montażu - do ściany, na tripodzie, do wyświetlacza lub wolnostojący

Przysłona prywatności

Port Ethernet oraz łaczność Wi-Fi

Zdalne zarządzanie

Pełna kompatybilność z Microsoft Teams, Zoom, Google Meet oraz innymi platformami do wideokonferencji Logitech MeetUp 2 w sali konferencyjnej z montażem do wyświetlacza Logitech Room Booking - elastyczny system do zarządzania salami konferencyjnymi Wśród majowych nowości dla sektora B2B znajdziemy również oprogramowanie do zarządzania salami konferencyjnymi. Wprowadzenie na rynek tego systemu jest zgodne z aktualną strategią firmy logitech, która zakłada rozwój oprogramowania skupionego wokół sprzętu produkowanego przez Logitech. Logitech Room Booking Logitech Room Booking w wersji beta pojawi się na rynku jeszcze w maju 2024 roku. Oprogramowanie to służy do wygodnego zarządzania salkami konferencyjnymi. Użytkownik końcowy może rezerwować salki poprzez kalendarz Google lub Microsoft Outlook oraz w oparciu o widok budynku z dostępnymi salami w aplikacji Logi Tune na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Logitech Room Booking Rozwiązanie to współpracuje ze sprzętem firmy Logitech - panelami Tap Scheduler do zarządzania salkami oraz wyświetlania informacji o ich zajętości/dostępności, a także sprzętem z serii Rally Bar, który automatycznie rezerwuje lub zwalnia pokój dzięki czujnikom obecności.