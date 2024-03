Nowa era dla czytników wiadomości

Była pracownica Twittera (Sara Beykpour) założyła start-up noszący nazwę Particle.news, który opracował technologię wspierającą pracę czytników wiadomości. Technologia wykorzystuje sztuczną inteligencję, dzięki której użytkownicy czytników mogą szybko przetwarzać i analizować newsy zbierane z internetu.

Rozwiązanie noszące nazwę Particle i jest już dostępne w postaci prywatnej wersji beta. Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do podsumowywania odbieranych z internetu wiadomości. Sara Beykpour pracowała nad takimi produktami, jak Twitter Blue i Twitter Video, a także stała na czele zespołu rozwijającego eksperymentalną aplikację twttr.

Wiadomości podsumowywane przez sztuczną inteligencję, która jest zagnieżdżona w czytniku Particle, mogą ograniczyć liczbę kliknięć prowadzących do witryn wydawców, co oznacza iż narzędzie to może w znaczący sposób zwiększyć zyski uzyskiwane z reklam. Syntetyzuje bowiem w ekspresowym tempie wiele artykułów poruszających wskazany temat, przedstawia kluczowe punkty w możliwie najbardziej obiektywny sposób i pozwala na dalsze przeglądanie wiadomości, które pojawią się w przyszłości.

Korzystając z Particle, czytelnicy wiadomości otrzymują szybkie podsumowanie dotyczące określonego tematu i mogą dowiedzieć się, jak historia takiego tematu rozwijała się na przestrzeni czasu. Start-up zebrał do tej pory łącznie 4,4 miliona dolarów w postaci różnego rodzaju funduszy wspomagających nowo powstałe firmy oraz innowacyjne technologie.

Podobny model wykorzystania różnorodnych źródeł wiadomości, a następnie użycia sztucznej inteligencji do ich podsumowania, zastosował niedawno inny start-up noszący nazwę Artifact. Tym razem jego współzałożycielem był były pracownik Instagrama. Wszystko więc wskazuje na to, że klasyczne czytniki wiadomości będą powoli odchodzić do lamusa, a ich miejsce zajmą narzędzia podobnego typu, ale pracujące dużo efektywniej, gdyż obdarzone sztuczną inteligencją.