Niespodziewany awans Fortranu

Kwietniowy indeks popularności języków programowania Tiobe przyniósł niespodziankę. Chodzi o to iż do pierwszej dziesiątki wrócił język będący weteranem wśród takich narzędzi, czyli poczciwy Fortran.

Fortran utrzymał swoją wysoką pozycję również w kolejnym, majowym rankingu. Ten niespodziewany sukces należy przypisać rosnącemu znaczeniu obliczeń numerycznych i matematycznych, w których Fortran nie ma chyba sobie równych. Co prawda ocena Fortranu nieznacznie spadła, z 1,47% w zeszłym miesiącu do 1,24% w tym miesiącu, co nie umniejsza tego sukcesu. Warto przecież pamiętać, że ostatni raz Fortran znalazł się pierwszej dziesiątce indeksu Tiobe dawno, ale to bardzo dawno temu, gdyż w kwietniu 2002 roku.

Przypominamy iż Tiobe mierzy popularność narzędzi tego typu na podstawie liczby deweloperów na całym świecie, którzy pytają się o konkretny język odwiedzając witryny Google, Bing, Wikipedia oraz ponad 20 innych stron internetowych. A oto pierwsza dziesiątką języków programowania według majowego indeksu Tiobe: Python 16,3%); C (9,98%); C++ (9,53%); Java (8,69%); C (6,49%); JavaScript (3,01%); Visual Basic (2,01%); Go (1,6%); SQL (1,44%); Fortran (1,24%).

Zobacz również:

Z kolei konkurencyjny indeks popularności języków programowania Pypl (bazujący na innych kryteriach) przedstawia się tak: Python (29,98%); Java (15,97%); JavaScript (8,79%); C (6,78%); C/C++ (6,46%); R (4,76%); PHP (4,55%) TypeScript (3,03%); Swift (2,76%); Rust (2,6%). Tu jak widać, w tym rankingu Fortranu nie ma w pierwszej dziesiątce.