Niespodziewana funkcja bezpieczeństwa w nowym iPadzie Pro

iPad Pro z procesorem M4 otrzymał niespodziewaną funkcję bezpieczeństwa, którą Apple nie chwaliło się podczas premiery.

iPad Pro 2024 z procesorem Apple M4 otrzymał nową funkcję bezpieczeństwa, która zwiększa ochronę przed aplikacjami próbującymi wykorzystywać kamerę lub mikrofon iPada bez pozwolenia ze strony użytkownika.

iPad Pro z procesorem M4 Źródło: apple.com

Podobnie jak w komputerach Mac, iPad Pro posiada indykator wskazujący na wykorzystanie kamery lub mikrofonu. Rozwiązanie to znajdziemy również w innych modelach, ale w iPadzie Pro z procesorem M4 jej działanie powiązane jest bezpośrednio z komponentem sprzętowym.

Zobacz również:

Nowa funkcja została odkryta przez Guilherme Rambo - dewelopera aplikacji oraz specjalistę ds. bezpieczeństwa z Brazylii.

Nowa funkcja nazywa się Secure Indicator Light i jest dostępna w modelach z procesorem M4. Ekran nie posiada dodatkowych diód w ekranie dla tej funkcji. Zamiast nich wykorzystywane są piksele w ekranie, które ostrzegają użytkownika przed wykorzystaniem kamery lub mikrofonu.

Rozwiązanie to jest bezpośrednio połączone z kamerą i mikrofonem, co utrudnia przejęcie złośliwemu oprogramowaniu dostępu do kamery lub mikrofonu iPada Pro bez wiedzy użytkownika.

Funkcja ta jest dodatkiem do alertów opartych na oprogramowaniu, które iOS dostarcza za każdym razem, gdy aplikacja korzysta z mikrofonu lub kamery urządzenia. Obecnie iPhone i iPad pokazują zieloną kropkę w prawym górnym rogu wyświetlacza, jeśli kamera jest w użyciu, a pomarańczową kropkę, jeśli wykorzystywany jest mikrofon, ale te powiadomienia wymagają sygnałów z systemu operacyjnego do działania. Posiadanie dodatkowej warstwy zabezpieczeń z bardziej automatycznym sprzętowym wskaźnikiem Secure Indicator Light jest pożądanym posunięciem, ponieważ ostrzega o nieautoryzowanym dostępie, nawet jeśli złośliwe oprogramowanie znajdzie sposób na ukrycie zielonych lub pomarańczowych kropek opartych na wbudowanym oprogramowaniu.