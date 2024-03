Netgear wkracza z Wi-Fi 7 dla klientów biznesowych

Netgear zaprezentował pierwsze access pointy pracujące w technologii Wi-Fi dedykowane dla odbiorców biznesowych. Czym charakteryzuje się nowy sprzęt?

Najnowszy sprzęt sieciowy Netgeara z serii dedykowanej dla odbiorców biznesowych oraz instytucjonalnych korzysta z najnowszego standardu Wi-Fi 7. Maksymalna przepustowość przesyłania danych wynosi 18,4 gigabitów na sekundę (Gbps), a więc aż czterokrotnie więcej niż rozwiązania oparte na standardzie Wi-Fi 6.

Netgear WBE750 Źródło: netgear.com

Produkt jest przeznaczony dla firm, które w dużym stopniu polegają na łączności bezprzewodowej - posiadając głównie sprzęty bez złącz RJ-45 lub mobilną infrastrukturę.

Zobacz również:

Netgear WBE750 to trzyzakresowy access point, który jest elementem rozwiązania Netgear Total Network Solution. Całość korzysta z portu 10 Gb/s Multi-Gigabit PoE++, który pozwala na doprowadzenie szybkiego połączenia z Internetem oraz jednoczesne zasilanie bez konieczności wykorzystania dedykowanego zasilacza.

Trójzakresowy punkt dostępowy WiFi 7 WBE750 Insight Manageable pozwala korzystać z sieci bezprzewodowej z zachowaniem parametrów dotychczas osiągalnych jedynie przez sieć przewodową. Punkt dostępowy zaprojektowano z myślą o wysokiej wydajności, niskich opóźnieniach oraz dużej przepustowości przesyłu danych.

Iphie Chen, starszy menedżer ds. linii produktów w Netgear, powiedział w oświadczeniu: "Dla firm zatrudniających 50 lub więcej pracowników, z których każdy ma urządzenia osobiste, a także podłączone urządzenia w miejscu pracy, przeciążenie sieci może szybko stać się problemem. WBE750 wprowadza WiFi 7, najnowszy standard WiFi, do miejsca pracy i oferuje rozwiązanie dla firm o tak złożonych potrzebach".

WBE750 obsługuje do 600 jednoczesnych urządzeń i jest wyposażony w zaawansowaną technologię RF zapewniającą optymalną łączność we wszystkich pasmach. Wykorzystuje zarządzanie Netgear Insight do łatwej konfiguracji i monitorowania. Dzięki Wi-Fi 7, WBE750 umożliwia urządzeniom wysyłanie i odbieranie danych w wielu pasmach Wi-Fi jednocześnie.