Nearby Sharing od Google - wygodny sposób na przesyłanie plików

Nearby Sharing to mało popularne w naszym kraju rozwiązanie, które znacząco ułatwia przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami mobilnymi z Androidem, a komputerami z Windows. W jaki sposób działa?

Po wielu latach dominacji rozwiązania AirDrop od Apple, które pozwala na bezprzewodowe przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami z ekosystemu Apple, z podobnego, równie funkcjonalnego i wydajnego rozwiązania mogą korzystać również posiadacze smartfonów z Androidem oraz komputerów z Windows lub macOS.

Udostępnianie w pobliżu od Google - niezwykle wygodne narzędzie do bezprzewodowego transferu danych Źródło: android.com

Firma Google od 2020 roku posiada w swoim portfolio rozwiązanie Nearby Sharing (po polsku udostępnianie w pobliżu), które jest elementarną częścią usług Google. Oznacza to zatem, że element ten jest dostępny na każdym urządzeniu wyposażonym w usługi Google - niezależnie od wersji systemu operacyjnego Android.

Nearby Sharing - łatwe i szybkie udostępnianie treści między urządzeniami

Usługa „Udostępnianie w pobliżu” (ang. Nearby Sharing) od Google to funkcja umożliwiająca bezpośrednie udostępnianie plików, linków, zdjęć i innych treści między urządzeniami z systemem Android, a także komputerami pracującymi pod kontrolą Windowsa lub macOS. W największym skrócie jest to bezpośredni odpowiednik funkcji AirDrop firmy Apple.

Wystarczy zaledwie kilka kliknięć na telefonie lub komputerze, aby wygodnie wysyłać pliki pomiędzy urządzeniami. Do wyboru użytkownik posiada transfer pomiędzy komputerem, a telefonem, telefonem, a komputerem lub między dwoma telefonami.

Działanie usługi Udostępnianie w pobliżu jest oparte na technologii Bluetooth oraz Wi-Fi . Aby korzystać z tej funkcji, oba urządzenia muszą być wyposażone w odpowiedniego rodzaju technologię komunikacyjną, jak również muszą być one aktywne i znajdować się w swoim zasięgu.

Elementy wymagane do działania

Do działania funkcji Nearby Sharing potrzebne są kompatybilne urządzenia. Wymagania dotyczące specyfikacji technicznej nie są jednak wysokie.

W przypadku smartfonów lub tabletów konieczne jest posiadanie modelu z dostepem do usług Google oraz modułami Wi-Fi i Bluetooth (nie ma obostrzeń co do wersji standardu komunikacji bezprzewodowej). Nearby Sharing działa na urządzeniach z Androidem 6.0 Marshmallow lub nowszym.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows. W ich przypadku niezbędne jest posiadanie komputera z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 10 lub nowszym oraz modułami Bluetooth i Wi-Fi. Niezbędna jest również instalacja niewielkiej aplikacji Quick Share App. Dostępna jest ona na oficjalnych stronach Google (link).

Nearby Sharing w Windows 11 Źródło: Daniel Olszewski / ComputerWorld

Co istotne z Udostępniania w pobliżu można skorzystać również na komputerach Mac z procesorami Intel oraz Apple Silicon. Aby aktywować Udostępnianie w pobliżu na macOS konieczna jest instalacja aplikacji NearDrop rozwijanej przez niezależnego dewelopera o nicku grishka na GitHubie (link).

Do działania rozwiązania oba urządzenia (smartfon oraz aplikacja na komputerze) muszą być zalogowane do konta Google.

Funkcje rozwiązania Nearby Sharing

Podobnie jak w przypadki AirDrop od Apple, również Nearby Sharing zaprojektowano głównie z myślą o bezprzewodowym przesyłaniu zdjęć oraz filmów. Rozwiązanie to pozwala jednak również na przesyłanie innych plików, a nawet całych folderów.

Rozwiązanie polega na komunikacji bliskiego zasięgu. Aby skorzystać z Udostępniania w pobliżu oba urządzenia korzystające z tego rozwiązania muszą znajdować się w odległości maksymalnie 5 metrów od siebie. Jest to jedna z funkcji bezpieczeństwa, która ogranicza ryzyko wysyłania plików do osób trzecich.

Nearby Sharing pozwala wysyłać pliki na swoje urządzenia oraz urządzenia wszystkich osób z aktywnym odbiorem od wszystkich, które znajdują się w pobliżu.

Firma Google pozwala wykorzystać jedną z następujących opcji:

Odbieraj od wszystkich

Odbieraj od kontaktów (zgromadzonych na koncie Google)

Odbieraj ze swoich urządzeń

Urządzenie jest ukryte (funkcja nieaktywna)

Nearby Sharing w Androidzie - w przypadku smartfonów Samsung zintegrowane z autorskim rozwiązaniem Quick Share Źródło: Daniel Olszewski / ComputerWorld

Użytkownik może swobodnie zmieniać nazwę urządzeń, a także domyślną lokalizację gromadzenia plików przesyłanych poprzez Udostępnianie w pobliżu.

Nearby Sharing w Windows 11 Źródło: Daniel Olszewski / ComputerWorld

Poziom bezpieczeństwa usług Nearby Sharing

Google zdecydowało się na wdrożenie kilku rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. Po pierwsze każde połączenie musi być zaakceptowane przez drugą stronę po weryfikacji czterocyfrowego kodu PIN. Istnieje opcja dodania do zaufanych własnych urządzeń, aby nie potwierdzać kodu PIN każdorazowo podczas przesyłania dancyh.

Dodatkowo wszystkie pliki przesyłane są z wykorzystaniem szyfrowania End-to-End, aby ograniczyć ryzyko podsłuchu oraz kradzieży danych w procesie ich transferu.

Nearby Sharing w Windows 11 - powiadomienie o odebranym pliku Źródło: Daniel Olszewski / ComputerWorld

Nearby Sharing - niezwykle wygodna, przydatna i wciąż mało popularna usługa

Nearby Sharing od Google to wygodna i efektywna funkcja, która umożliwia szybkie i bezproblemowe udostępnianie treści między urządzeniami z systemem Android oraz niektórymi urządzeniami z systemem Windows/macOS. Dzięki prostocie obsługi, szybkiemu przesyłaniu danych i możliwości konfiguracji opcji prywatności, Nearby Sharing to bardzo wygodne rozwiązanie dla każdego użytkownika urządzeń z Androidem.

Dzięki Nearby Sharing przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami staje się dużo szybsze i wygodniejsze. Udostępnianie w pobliżu pozwala również pozbyć się konieczności podłączania urządzeń mobilnych do komputera w celu transferu danych.