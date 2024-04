Najnowsze badanie dotyczące AI: praca będzie, ale będzie jej mniej

Aż 41% menedżerów i dyrektorów uważa, że obecność AI zmniejszy liczbę miejsc pracy w wielu firmach.

AI sprawi, że pracy będzie mniej / Fot. Lightspring, Shutterstock.com

Na wypadek, gdyby wszystkie dotychczasowe raporty nie przedstawiły wystarczająco ponurego obrazu, opublikowano kolejne badanie dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na miejsca pracy w nadchodzących latach. Głównym wnioskiem jest to, że około 41% menedżerów i dyrektorów twierdzi, że spodziewa się zmniejszenia liczby pracowników w swoich firmach — i będzie to rezultatem pojawienia się AI.

Adecco Group, drugi co do wielkości na świecie dostawca usług zasobów ludzkich i firma zajmująca się tymczasowym zatrudnieniem, zapytała 2000 specjalistów zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w dużych firmach na całym świecie o wpływ, jaki AI będzie miało na ich biznes.

AI sprawi, że pracy będzie mniej

Firmy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii, Hiszpanii, Kanady, Australii i Singapuru z sektorów takich jak obrona, farmacja, opieka zdrowotna, logistyka i inne wzięły udział w badaniu. Głównym wnioskiem było to, że nieco ponad 4 na 10 kierowników spodziewa się mieć mniej osób pracujących w swoich firmach. Wszystko przez pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji.

Innym wnioskiem było to, że chociaż większość badanych stwierdziła, że AI będzie miało rewolucyjny i zmieniający branżę wpływ, zdecydowana większość dodała, że nie poczyniła wystarczających postępów w zakresie wdrażania technologii.

CEO Adecco, Denis Machuel, powiedział, że firmy powinny przygotować się na wpływ AI, szkoląc pracowników do pracy z technologią, a nie rekrutując zewnętrznych specjalistów. "Prawie wszystkie miejsca pracy będą w jakiś sposób dotknięte przez AI" — powiedział Machuel. I dodał: "AI może być zabójcą miejsc pracy, ale może też być ich twórcą. Pomiędzy miejscami pracy tworzonymi przez AI a miejscami pracy niszczonymi, wierzymy, że będzie to zrównoważone".

Firmy AI i ci, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie tej technologii do swoich organizacji, lubią propagować narrację, że zmniejszy to czas, jaki pracownicy spędzają na rutynowych zadaniach, jednocześnie zwiększając efektywność i będąc użytecznym narzędziem współpracy. Nie widzieliśmy jednak żadnych raportów sugerujących, że nie spowoduje to masowych strat miejsc pracy na całym świecie.

Podobne badanie, przeprowadzone w zeszłym miesiącu przez Beautiful.ai, które tworzy oprogramowanie do prezentacji wspomagane przez AI, zapytało ponad 3000 menedżerów o wpływ AI. Prawie połowa wszystkich uczestników badania ma nadzieję, że AI zastąpi pracowników tańszymi narzędziami sztucznej inteligencji w 2024 r. Większość respondentów stwierdziła też, że wierzy, iż AI "stworzy możliwość obniżenia pensji" dla obecnych pracowników, podczas gdy 12% powiedziało, że używa AI w nadziei na redukcję zatrudnienia i oszczędność na wynagrodzeniach pracowników.