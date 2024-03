Najnowsza przeglądarka Chrome jest zgodna z komputerami zawierającymi procesory Arm

Google działa z myślą o przyszłości i hołduje zasadzie, że wprowadzając na rynek jakiś nowy produkt trzeba go tak zaprojektować, aby był zgodny z platformą sprzętową, której premiera odbędzie się za jakiś czas. Przykładem może być najnowsza wersja przeglądarki Chrome, która jest zgodna z taką właśnie, dopiero co zapowiedzianą, platformą.

I tak najnowsza przeglądarka Chrome jest kompatybilna z pecetami Windows, w których zainstalowano procesor ARM firmy Qualcomm noszące nazwę Snapdragon X Elite. Nowy Chrome jest w pełni zoptymalizowana pod kątem sprzętu zawierającego taki procesor. Qualcomm pokazał go pod koniec zeszłego roku, jednak pierwsze bazujące na nim urządzenie będzie można kupić w drugim kwartale tego roku. Nowa wersja przeglądarki Chrome zgodnej z procesorami ARM zawiera przy tym bardzo przydatną, generatywną funkcję AI noszącą nazwę Help Me Write. Pomaga ona pisać dokumenty lub udoskonalić napisany wcześniej tekst. Użytkownicy będą mieli także dostęp do tysięcy rozszerzeń i motywów Chrome.

Tak więc jeśli ktoś z czytelników tego newsa chciałby kupić komputer z systemem Windows i procesorem Snapdragon X Elite, ma na razie do wyboru dwie opcje: kupić jeden a dwóch modeli urządzenia linii Surface produkowane przez Microsoft, czyli Surface 6 lub Surface Pro 10. Oba modele są dostępne w wersjach konsumenckich. Mówi się, że wkrótce po premierze tych dwóch urządzeń, komputery PC zawierając procesor Snapdragonem X Elite pojawią się w ofertach ok. dziesięciu firm, tak iż wybór będzie wtedy dużo większy.

Powiedzmy też kilka słów o procesorze Snapdragon X Elite. Układ zawiera 12 rdzeni Oryon, które według firmyy Qualcomm powinny pracować dwa razy wydajniej niż należące do 13. generacji. procesory Intel Core i7-1360P i i7-1355U Qualcomm twierdzi również, że procesor oferuje o około 68% mniejsze zużycie energii, co powinno przełożyć się na dużą poprawę żywotności baterii.