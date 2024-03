Nadchodzi pamięć LPDDR6 dla urządzeń mobilnych - co wniesie?

Dopiero niedawno udało się spopularyzować pamięć LPDDR5, a na rynku wkrótce pojawi się LPDDR6. Jakie nowości przyniesie?

Pamięć operacyjna RAM w kościach o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną wykorzystywana jest we wszelkiej masie urządzeń mobilnych - od laptopów i komputerów, przez tablety i smartfony, aż po urządzenia typu smartwatch oraz sprzęt IoT.

Pamięć LPDDR5 firmy Samsung Źródło: samsung.com

Aktualnie najnowszym standardem pamięci jest LPDDR5, a w powszechnym wykorzystaniu jest również LPDDR4 (np. w układach Apple M1).

LPDDR6, a więc kolejna iteracja pamięci RAM może pojawić się jeszcze w tym roku. Oczekuje się, że zostanie ogłoszona w trzecim kwartale tego roku i może być używana w chipsecie Snapdragon 8 Gen 4. Nowy rodzaj pamięci zaoferuje wyższe prędkości przesyłania danych i większą przepustowość w porównaniu do swojego poprzednika.

Pamięć tego typu będzie również wykorzystywana w rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. Zgodnie z raportem koreańskiej publikacji AjuNews, Samsung Electronics i SK Hynix przyspieszają masową produkcję pamięci LPDDR6 DRAM, aby objąć prowadzenie w branży opartej na sztucznej inteligencji. Pamięć LPDDR6, która zastąpiłaby istniejącą LPDDR5 zaoferuje oferuje lepszą przepustowość danych w celu szybszego przetwarzania zadań AI na urządzeniu.

Pierwsze układy LPDDR6 powinny zostać zaprezentowane we wrześniu 2024 roku, a trafią najprawdopodobniej do flagowych smartfonów na 2025 rok. Możliwe, że pamięć tego typu trafi do Samsunga Galaxy S25.

Mało prawdopodobne jest, aby pamięć LPDDR6 została wykorzystana przez Apple w smartfonach z serii iPhone 16 Pro.