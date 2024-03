Nadchodzą nowe tablety od Apple

Apple szykuje się do debiutu sporej ilości nowych iPadów.

Rok 2023 był historyczny dla linii tabletów iPad. Po raz pierwszy od debiutu pierwszego iPada w 2010 roku, firma Apple nie wprowadziła na rynek żadnego nowego modelu. W związku z tym oczekiwania co do odświeżenia linii produktowej są duże. Zgodnie z najnowszymi informacjami już wiosną 2024 roku na rynku pojawi się kilka nowych modeli iPadów.

iPad 10-tej generacji Źródło: apple.com

Z informacji, które wyciekły na portalu X po dokładnym przeanalizowaniu kodu źródłowego najnowszych kompilacji testowych systemów iOS/iPadOS, firma Apple zaprezentuje na rynku nowe modele z procesorami Apple A14 Bionic, A17 Pro oraz M2.

Procesor Apple A14 - pierwszy chip Apple zgodny z 5G zadebiutował w 2020 roku razem ze smartfonami iPhone 12. Obecnie zasila on iPada 10-generacji. Wszystko wskazuje na to, że ten sam procesor zostanie wykorzystany w iPadzie 11-generacji. Szkoda, że Apple nie zdecydowało się na wydajniejszy chip taki jak na przykład Apple A16 Bionic z bazowych modeli iPhone'a 15. Aktualnie strategia Apple w stosunku do bazowych iPadów zakłada wykorzystanie mocno już leciwych układów scalonych.

Układ znany z modeli z serii iPhone 15 Pro trafi do kolejnej generacji iPada mini, który od 3 lat nie otrzymał aktualizacji. Procesor Apple A15 Bionic zostanie zastąpiony przez układ Apple A17 Pro.

Na rynku pojawi się również nowy iPad Air z procesorem Apple M2. Po raz pierwszy w historii dostępny będzie on w dwóch rozmiarach (podobnie jak MacBook Air M2) - z ekranem o przekątnej 10,9-cala (jak aktualny model) oraz 12,9-cala (jak droższy odpowiednik z serii Pro).

Do wyżej wymienionych produktów pod koniec roku powinny dołączyć nowe modele iPada Pro zasilane bazowym modelem procesora Apple M3, który aktualnie zasila 14-calowego MacBooka Pro.