Na rynku AI toczy się ostra walka o prymat. Dwaj główni rywale to ChatGPT i Gemini

Modele generatywnej sztucznej inteligencji podbiły przebojem rynek, a produkujące je firmy ciągle je udoskonalają. Zaciętą walkę o zajęcie pierwszego miejsca na podium toczą tu dwa rozwiązania: ChatGPT (OpenAI i Microsoft) i Gemini (Google).

Przyjrzyjmy się temu, jak oba model zostały przyjęte przez internautów i jak są przez nich oceniane. I tak model Gemini w ciągu miesiąca od daty premiery został pobrany przez blisko 650 tys. użytkowników (dane podane przez Stocklytics.com). Jednak daleko mu do modelu ChatGPT, który w debiutanckim miesiącu został zainstalowany grubo na ponad milionie urządzeń (dokładnie 1,6 mln). Tak dobry wynik modelu ChatGPT ugruntował już na starcie jego przewagę nad modelem Gemini, która trwa po dzisiejszy dzień. ChatGPT udostępnia użytkownikowi bardziej szczegółowe i złożone odpowiedzi, które z czasem, czyli po wprowadzeniu do modelu szeregu usprawnień, są coraz to bardziej satysfakcjonujące.

Warto przypomnieć, że całe to chatbotowe szaleństwo zaczęło się wraz z ogłoszeniem przez firmę OpenAI, wspieraną przez Microsoft, platformy ChatGPT-3, co miało miejsce pod koniec 2022 r. Model ten zaledwie pięć dni od premiery zgromadził ponad milion użytkowników, bijąc pod tym względem wcześniejsze internetowe rekordy. Nieco później, czyli pod koniec marca 2023 roku, rywal OpenAI (czyli Google) zdecydował się wypuścić Barda. Jest to pierwsza wersja modelu sztucznej inteligencji tej firmy. Wraz z pojawieniem się aplikacji Gemini na smartfonach Android, Google oficjalnie zmieniło nazwę Bard na Gemini, a ulepszona wersja tego modelu nosi obecnie nazwę Gemini Pro.

Wracają do początku, ChatGPT i Google Bard zaczęły po swoich premierach otrzymywać co kilka miesięcy aktualizacje, zapewniając coraz to lepszą dostępność, obsługę kolejnych języków i bardziej zaawansowane funkcje. OpenAI wypuściło też swoją najbardziej zaawansowaną wersję chatbota ChatGPT-4. Rozwiązanie to został opracowana po ogromnym sukcesie i entuzjastycznym przyjęciu modeli GPT-3 i GPT-3.5. Z zgodnej opinii internautów model GPT-4 jest porównaniu z poprzednimi wersjami bardziej kreatywny i dokładny, a jednocześnie bezpieczniejszy i stabilniejszy.

Wydaje się iż pomimo ugruntowanej dominacji ChatGPT, ciągle ulepszany model Gemini i fakt, że jest on ciągle integrowany z ekosystemem Google, stanowi dla firmy OpenAI duże wyzwanie. Oba chatboty mogą pochwalić się uderzająco podobnymi interfejsami i wszechstronnymi funkcjami używanymi do wpisywania zapytań i wyświetlania odpowiedzi. W porównaniu z bezpłatną wersją modelu ChatGPT, nowy płatny plan Google (chodzi o Gemini), czyni go chyba bardziej dostępnym.

Przy czym Gemini ma jeszcze jedną istotną zaletę. Jego odpowiedzi są generowane z uwzględnieniem wyników wyszukiwania Google, które są udostępniane w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do ChatGPT, którego szkolenie zakończyło się w kwietniu 2023 roku. Gemini może odpowiadać na zapytania użytkowników, korzystając z aktualnych wyników wyszukiwania Google i danych, traktujące je jako pomocniczy zasobów. Aby umożliwić modelowi ChatGPT dostęp do internetu, użytkownicy skorzystać z Copilota, który wykorzystuje GPT 4 w połączeniu z wyszukiwarką Bing. względnie decydować się na ChatGPT Plus.