Mozilla stworzyła nową usługę, która usuwa nasze wrażliwe dane z internetu

Producent przeglądarki Firefox poszerzył w tym tygodniu ofertę o nową płatną usługę, która pomaga użytkownikom lokalizować i usuwać z internetu ich poufne i wrażliwe dane. Usługa nosi nazwę Monitor Plus i kosztuje miesięcznie, po wykupieniu rocznej subskrypcji, 8,99 USD.

Mozilla gwarantuje użytkownikowi, że po wykupieniu subskrypcji stworzone przez nią narzędzie będzie automatycznie wyszukiwać wrażliwe informacje znajdujące się w ponad 190 witrynach. Są to witryny, które brokerzy wykorzystują do sprzedawania wrażliwych informacji, pozyskując je wcześniej z różnych miejsc w internecie. Jeśli usługa odkryje na takich witrynach wrażliwe dane, które użytkownik przekazał Mozilli (takie jak imię i nazwisko, lokalizacja, data urodzenia, itp.), usługa Monitor Plus złoży w imieniu użytkownika wniosek o ich usunięcie. Proces taki może trwać od jednego dnia do nawet miesiąca, ale daje pewność iż dane będą wykasowane.

Mozilla opracowała usługę w ramach współpracy z firmą Onerep. To ona skanuje internet i bierze na siebie trud usuwania z witryn wrażliwych danych użytkownika. Mozilla zapewnia, że będzie też sama próbować usuwać takie dane, jak również zobowiązuje się do przekazywania subskrybentom usługi Monitor Plus instrukcji, która pomaga im podejmować samodzielne próby usuwania danych.

Użytkownik może obecnie próbować samemu usuwać wrażliwe dane ze stron internetowych brokerów. Jest to jednak dość skomplikowany proces, który zajmuje sporo czasu, a wcześniej trzeba zlokalizować takie dane. Większość witryn oferuje co prawda użytkownikowi stronę rezygnacji, na której może sam wypełnić formularz i poprosić administratora witryny o usunięcie określonych danych. Praktyka pokazuje jednak, że niewiele osób decyduje się na taki krok, dlatego usługa Mozilli może się spotkać z życzliwym przyjęciem.