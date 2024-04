Model językowy Grok zostanie wkrótce zaktualizowany do wersji 1.5

Elon Musk zapowiada, że należący do niego start-up X.ai pokaże wkrótce kolejną wersję swojej generatywnej sztucznej inteligencji. Chodzi o oprogramowanie Grok-1.5, czyli następcę chatbota Grok-1.

Tym, co generalnie odróżnia modele Grok od innych generatywnych modeli sztucznej inteligencji jest to, że odpowiadają na pytania dotyczące tematów, które zazwyczaj są niedostępne dla innych modeli. To samo odnosi się do modelu Grok-5.1, który bazuje na mechanizmie ulepszonego rozumowania, co widać szczególnie wtedy chatbot rozwiązuje problemy matematyczne oraz zajmuje się kodowaniem. Firma zapewnia iż po uruchomieniu testu matematycznego MATH model Grok-5.1 ma dwukrotnie większą wydajność od modelu Grok-1. Z kolei test HumanEval (umiejętność programowania) wykazał, że model Grok-5.1 uzyskał ponad 10 punktów procentowych lepszy wynik od modelu Grok-1.

Na razie trudno przewidzieć, czy te wyniki potwierdzą się wtedy, gdy Grok-5.1 trafi do rąk użytkowników. Wątpliwości te biorą się stąd, że różnego rodzaje wyniki uzyskane po uruchomieniu testu porównawczego uruchamianego w laboratoriach nie potwierdzają się w rzeczywistym świecie. Uwagą ta dotyczy też testów porównawczych mierzących wydajność modeli językowych.

Jedno z ulepszeń, które powinni bez trudu zauważyć użytkownicy nowego modelu, dotyczy ilość kontekstu. Grok-1.5 góruje tu wyraźnie nad modelem Grok-1. I tak Grok-1.5 może przetwarzać do 128 tys. tokenów zawierających jednostki tekstu. Chodzi o okna kontekstowe. Okno kontekstowe odnosi się do danych wejściowych (w tym przypadku tekstu). Modele z małymi oknami kontekstowymi mają tendencję do zapominania treści ostatnio prowadzonych konwersacji, podczas gdy modele z większymi oknami kontekstami pozwalają uniknąć tej pułapki, a dodatkową korzyścią jest lepsze uchwycenie przepływu danych, które model pobiera.

Dlatego Grok-1.5 może wykorzystywać informacje zawarte bardzo długich dokumentach. Może również obsługiwać dłuższe i bardziej złożone podpowiedzi, zachowując jednocześnie zdolność wykonywania instrukcji w miarę rozszerzania się okna kontekstowego.

Grok-1.5 będzie wkrótce dostępny na witrynie firmy X.AI dla wczesnych testerów. Ogłoszenie następuje po udostępnieniu użytkownikom kodu źródłowego modelu Grok-1, aczkolwiek bez kodu niezbędnego do strojenia lub dalszego szkolenia. Niedawno Musk powiedział, że więcej użytkowników jego usługi X – zwłaszcza tych płacących za abonament Premium X w wysokości 8 dolarów miesięcznie – uzyska dostęp do chatbota Grok, który wcześniej był dostępny tylko dla klientów planu X Premium+ (którzy płacą 16 dolarów miesięcznie).