Microsoft inwestuje we francuski start-up - twórcę modelu językowego AI

Mistral AI, francuski start-up zajmujący się sztuczną inteligencją, ogłosił nowy, duży model językowy, który może konkurować z opracowanym przez OpenAI modelem GPT-4. W tym samym czasie Microsoft zdecydował się zainwestować w tę firmę 15 mln euro i przejąć pewną część jej udziałów, co świadczy o tym iż docenia zalety opracowanego przez Mistral AI modelu.

Firma Mistral AI zaprezentowała niedawno Mistral Large, swój flagowy model obsługujący wiele języków. W przeciwieństwie do poprzednich modeli tej firmy, Mistral Large nie jest oprogramowaniem typu open source, programiści mogą uzyskać dostęp do tego narzędzia za pośrednictwem własnej platformy API Mistral. Mistral AI i Microsoft podpisały także umowę partnerską przewidująca dostęp do platformy Mistral Larger za pośrednictwem chmury Azure.

Jak już powiedziano, rozwiązanie jest dostępne w kilku językach (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski), a pierwsze testy potwierdzają, że Mistral Large wypada lepiej od modelu LLaMA 2 z 70 mld parametrów. Mistral AI twierdzi, że jest to najbardziej zaawansowany model, jaki stworzyli do tej pory jej informatycy i pod względem ogólnych możliwości pracuje równie wydajnie co GPT-4. Inwestycją Microsoftu zainteresowała się w ostatnich dniach Komisja Europejska. Potwierdziła ona, że przeanalizuje umowę inwestycyjną pomiędzy Microsoftem a Mistral AI, realizując to zadanie w ramach standardowej procedury kontrolnej badającej tego rodzaju transakcje.

