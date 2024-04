Microsoft i Quantinuum twierdzą, że otworzyły nowy rozdział w rozwoju komputerów kwantowych

Firmy poinformowały, że odkrycie dotyczy kwantowej korekcji błędów. Nowy system bazuje na opracowanym przez firmę Quantinuum urządzeniu pełniącym rolę pułapki jonowej i nowego systemu do wirtualizowania kubitów, którego twórcą jest Microsoft.

Naukowcy twierdzą, że używając tych rozwiązań przeprowadzili ponad 14 tys. kwantowych eksperymentów, podczas których nie odnotowali ani jednego błędu. Nowy system pozwolił im także kontrolować kubity i korygować napotkane błędy, pozostawiając logiczne kubity w nienaruszonym stanie. Dzięki temu dokonaniu jest szansa na to, że obliczenia kwantowe wkroczą w nową erę, żegnając się na dobre z etapem rozwoju tego typu systemów obliczeniowych kryjących się za skrótem NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum).

Komputery kwantowe tego typu – czyli dostępne obecnie - pracują bowiem niestabilnie i w sposób losowy. Właśnie dlatego obecna generacja komputerów kwantowych ma ciągle ograniczoną moc. I nie ma tu większego znaczenia, ile kubitów ma komputer, gdyż komputery obecnej generacji tracą sporo czasu na podanie wyniku, ponieważ muszą odczekać, aż stan kubitu ustabilizuje się, gdyż wcześniej jest on jak to się określa „zaszumiony”.

Warto w tym momencie przypomnieć iż kubit to podstawowa jednostka obliczeniowa w układach kwantowych, analogiczna do bitu w klasycznym komputerze. Różnica jest taki iż kubit może znajdować się w wielu stanach jednocześnie i nie zajmuje określonej pozycji, dopóki nie zostanie zmierzony, co leży u podstaw potencjału tego komputerów, które dzięki temu mogą ogromną moc obliczeniową.

A opinii analityków to znaczący krok na drodze rozwoju obliczeń kwantowych. Problemów do rozwiązania jest co prawda jeszcze mnóstwo, ale teoretycznie biorąc komputer ze 100 kubitami logicznymi nowej generacji mógłby już dzisiaj rozwiązać wiele problemów, z którymi klasyczne komputery tego typu nie mogą sobie obecnie poradzić.