Microsoft Surface Pro debiutuje z procesorem ARM i wyświetlaczem OLED

Microsoft wprowadził pierwsze komputery Copilot+ z linii Surface, a wśród nich nowy Surface Pro. Odświeżony Surface Pro to najbardziej elastyczne urządzenie 2-w-1, z wieloma usprawnieniami.

Microsoft stawia na dalszy rozwój Surface'ów / Fot. Mat. prasowe

Odświeżona linia Surface zaczyna się od nowego, 13-calowego wyświetlacza OLED z HDR (rozdzielczość 2880 x 1920, proporcje 3:2, 267 PPI, dynamiczna częstotliwość odświeżania do 120 Hz i 10-punktowy multi-touch). Sprzęt napędzają procesory Snapdragon X Elite i Snapdragon X Plus, które według Microsoftu są do 90% szybsze niż te w Surface Pro 9. Wyświetlacz jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5 dla zwiększonej trwałości.

Procesor Qualcomm Hexagon NPU generuje do 45 bilionów operacji na sekundę dla obciążeń AI, podczas gdy Qualcomm Adreno GPU obsługuje tradycyjne zadania graficzne.

Systemy można skonfigurować z 16 GB lub 32 GB pamięci RAM LPDDR5x oraz z wymiennym dyskiem SSD o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Dla wielozadaniowców przewidziano wsparcie do trzech zewnętrznych wyświetlaczy 4K oraz cztery porty USB. Obsługa Wi-Fi 7 zapewnia najszybsze połączenie z sieciami Wi-Fi, a opcjonalna łączność 5G zapewnia szybkie połączenie komórkowe w podróży.

Z przodu znajduje się kamera quad-HD, którą Microsoft uważa za najlepszą w urządzeniu Surface. Z tyłu znajduje się zaś 10-megapikselowa kamera Ultra HD z autofokusem, obsługująca nagrywanie wideo w jakości 4K.

Microsoft twierdzi, że nowy Surface Pro 11th edition umożliwia do 14 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu. Urządzenie działa na Windows 11 i waży tylko 0,89 kg.

Klawiatura dla Surface'a

Nowością na 2024 rok jest Surface Pro Flex Keyboard, która może być używana zarówno w połączeniu z Pro, jak i odłączona dla większej swobody i elastyczności. Microsoft twierdzi, że klawiatura jest zbudowana z dodatkowych warstw włókna węglowego dla zwiększonej stabilności i ma powiększony panel dotykowy (haptyczny).

Surface Pro Copilot+ PC zaczyna się od 999,99 dol. i jest oferowany w kilku wersjach kolorystycznych. Model podstawowy zawiera procesor Snapdragon X Plus, wyświetlacz LCD, 16 GB RAM i 256 GB SSD.

Dla wersji z procesorem Snapdragon X Elite i wyświetlaczem OLED trzeba dopłacić dodatkowe 500 dol. Kolejne 600 dol. zwiększa RAM do 32 GB i SSD do 1 TB.

Microsoft planuje rozpocząć wysyłkę nowego Surface Pro w połowie czerwca 2024 r.