Meta będzie znakować szkodliwe treści generowane przez AI

Firma będąca właścicielem Facebooka i Instagrama ogłosiła wczoraj ważne zmiany w swojej polityce dotyczącej mediów tworzonych i zmienianych cyfrowo. I tak Meta zapowiada, że w przypadku wyświetlenia przez te usługi treści, które zostały zmanipulowane przez AI, będzie o tym informować użytkowników.

Facebook i Instagram oznaczą takie wygenerowane przez AI treści, dołączając do nich etykietę Made with AI. Dotyczy to takich treści, jak filmy, obrazy i pliki audio. Meta zastosuje również osobne i bardziej widoczne etykiety do tych mediów zmienionych cyfrowo, które stwarzają szczególnie wysokie ryzyko istotnego wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Podejście to zmieni dotychczasowe sposób traktowania tego typu treści, polegający na usuwaniu ograniczonej liczby wyglądających podejrzanie postów. Nowa polityka spowoduje, że użytkownicy nie będą już musieli się sami domyślać, że dany post jest zmanipulowany przez AI. Meta ogłosiła wcześniej zamiar wykrywania obrazów utworzonych przy użyciu narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, używając niewidzialnych znaczników, która miały być wbudowane w plik. Inicjatywa ta nie doczekała się jednak nigdy realizacji.

Zobacz również:

W lutym rada nadzorcza Mety nazwała funkcjonujące obecnie zasady dotyczące zmanipulowanych mediów jako niespójne. Rzecznik firmy powiedział, że etykietowania AI będzie miało zastosowanie wyłącznie do treści publikowanych na Facebooku i Instagramie. Pozostałe usługi firmy, w wirtualna rzeczywistość obsługiwana przez zestawy słuchawkowe, wspierana przez aplikacje WhatsApp i Quest, nie zostaną objęte nową polityką znakowania treści zmanipulowanych przez AI.

Jak już powiedziano, nowe zasady obejmą również inne treści niż te generowane przez AI. Chodzi tu o takie treści, które wprowadzają użytkowników w błąd w równie szkodliwy sposób jak czyni to AI. Dotyczy te też treści audio i filmów przedstawiających ludzi robiących rzeczy, których tak naprawdę nigdy nie powiedzieli ani nie zrobili. Nowe zasady zostaną wprowadzone w życie dopiero za kilka miesięcy, prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku.