Menedżer haseł - na które rozwiązanie warto postawić w 2024 roku

Menedżer haseł już na dobre wpisał się na listę podstawowych aplikacji wykorzystywanych w życiu prywatnym oraz zawodowym. Które sprawdzone rozwiązanie warto wybrać do przechowywania danych dostępowych? Oto nasze rekomendacje.

Menedżer haseł to jedno z podstawowych rozwiązań, które pozwala zabezpieczyć się przed atakami cybernetycznymi, a na dodatek znacząco ułatwia pracę w dzisiejszym mocno cyfrowym świecie. Dzięki dedykowanej usłudze do zapamiętywania haseł możemy nie tylko uwolnić się od pamiętania haseł do coraz większej ilości usług czy też aplikacji, ale również znacząco podnieść bezpieczeństwo stosowanych haseł. Dzięki menedżerowi haseł możemy korzystać z nie słownikowych haseł o wysokiej złożoności i długim ciągu znaków, które znacznie trudniej złamać od niestety w dalszym ciągu popularnych haseł takich jak "password" czy imię i nazwisko z dodatkowymi przedrostkami.

Menedżer haseł to aktualnie konieczność Źródło: Volodymyr Kondriianenko / Unsplash

Odpowiednio dobrany menedżer haseł pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa haseł, wygodne zarządzanie wszystkimi hasłami z poziomu jednej aplikacji, automatyczne wypełnianie formularzy, które eliminuje ryzyko "podejrzenia" hasła, płynną synchronizacje haseł pomiędzy urządzeniami oraz dodatkowe funkcje bezpieczeństwa takie jak weryfikacja dwuskładnikowa/wieloskładnikowa, zabezpieczenie bazy danych dodatkowym hasełm, funkcje audytu haseł, monitorowanie wycieków haseł w sieci czy szyfrowanie wszystkich danych przechowywanych w usłudze.

Korzystanie z menedżera haseł może zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo online oraz ułatwić codzienne zarządzanie kontami w sieci. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze dane są chronione, a życie online jest bardziej wygodne i bezpieczne. Decydując się jednak na przekazanie wszystkich swoich haseł warto postawić na sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie.

Menedżer haseł pozwala korzystać z danych biometrycznych Źródło: Onur Binay / Unsplash

Jakie są aktualnie najlepsze aplikacje do przechowywania haseł dla przedsiębiorstw? W jednym miejscu zgromadziliśmy sprawdzone rozwiązania wraz z krótkim opisem.

1. Keeper

Keeper to rozwiązanie do przechowywania haseł, które korzysta z architektury typu Zero Trust, która dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa i pozwala na skuteczne zapobieganie atakom typu ransomware. Usługa posiada również wdrożoną politykę Zero Trust wewnątrz organizacji. Gwarantuje ona brak dostępu do haseł dla osób trzecich.

Aplikacja kliencka Keeper na Linux Źródło: keepersecurity.com

Menedżer haseł wykorzystuje silne 256-bitowe szyfrowanie AES do zabezpieczenia danych przechowywanych w usłudze. Dodatkowo samo rozwiązanie posiada wieloetapowy system szyfrowania danych zgodny z wymogami największych organizacji ze złożonymi systemami kontroli dostępu.

Złożona infrastruktura nie oznacza jednak, że aplikacja jest skomplikowana w użytku. Keeper to bardzo intuicyjne narzędzie, które zintegrowano między innymi z uwierzytelnianiem biometrycznym - w tym Face ID oraz Touch ID. Całość współpracuje z każdym systemem operacyjnym dostępnym aktualnie na rynku.

2. 1Password

1Password to jedna z najstarszych aplikacji typu menedżer haseł. Rozwiązanie to dostępne jest na rynku od 2006 roku. Na przestrzeni prawie 20 lat korzystania z 1Password rozpoczęły największe firmy na świecie - z IBM, Slack czy Shopify na czele.

1Password - aplikacja kliencka na Windowsa Źródło: 1password.com

Rozwiązanie od 1Password od 2018 roku oferowane jest w modelu subskrypcyjnym, a całość dostosowana jest głównie do odbiorców biznesowych.

1Password do zabezpieczenia danych wykorzystuje 256-bitowe szyfrowanie AES oraz autorskie rozwiązanie Watchtower. Pozwala ona informować użytkowników o ewentualnych naruszeniach ich danych dostępowych. Całość oferuje również filtry antyphisingowe nie pozwalając na wypełnianie hasłami niezweryfikowanych domen.

Oprogramowanie pozwala działom IT na projektowanie oraz egzekwowanie autorskich zasad bezpieczeństwa wykorzystywanych w organizacji. 1Password można zintegrować z narzędziami 2FA/MFA oraz nadawać różne uprawnienia dla danych użytkowników.

3. Zoho Vault

Zoho Vault to jedna z przystępniejszych cenowo usług do gromadzenia haseł zaprojektowana pod kątem wykorzystania w biznesie. Zoho Vault nie ma dostępu do danych klientów i wykorzystuje 256-bitowe szyfrowanie AES, podczas gdy wszystkie połączenia z serwerami wykorzystują warstwę Transport Layer Security, co zapewnia dodatkowy poziom ochrony.

Ekran domowy konsoli administracyjnej Zoho Vault Źródło: zoho.com

Rozwiązanie posiada wiele funkcji dodatkowych, które ułatwiają współdzielenie i przekazywanie haseł w zespołach, a także audyt informacji gromadzonych w rozwiązaniu.

Zoho Vault jest częścią większego ekosystemu od Zoho, który składa się również z bezpiecznej przeglądarki, systemu identyfikacji użytkowników oraz rozwiązania do weryfikacji wieloskładnikowej.

4. NordPass

NordPass to menedżer haseł rozwijany przez firmę posiadającą w swojej ofercie jedną z najpopularniejszych usług VPN - NordVPN. Do szyfrowania danych NordPass wykorzystuje zaawansowany algorytm o nazwie XChaCha20, który w ostatnich latach stał się popularny wśród gigantów z Doliny Krzemowej, w tym Google i Cloudflare.

Aplikacja kliencka NordPass na macOS Źródło: nordpass.com

Rozwiązanie wykorzystuje architekturę zero-knowledge i solidny zestaw funkcji bezpieczeństwa.

NordPass oferuje świetnie działający generator haseł, a także narzędzie do sprawdzania kondycji haseł, które ułatwia sprawdzenie, czy hasła nie były zmieniane od jakiegoś czasu lub czy stare hasła są ponownie wykorzystywane.

Posiada również wbudowany skaner naruszeń danych, który skanuje sieć w poszukiwaniu wycieków baz danych haseł, aby sprawdzić, czy dane organizacji nie zostały skompromitowane.

Oczywiście NordPass oferuje szereg dodatkowych funkcji, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe i biometryczne uwierzytelnianie wieloskładnikowe i biometryczne, monitorowanie w czasie rzeczywistym, kontrola dostępu, wsparcie 24/7 itd.

Menedżer haseł to niezbędny element infrastruktury IT nowoczesnej organizacji

Rozwiązania do gromadzenia haseł są niezbędne dla firm, ponieważ minimalizują ryzyko wycieku lub naruszenia haseł pracowników.

Wymienione przez nas rozwiązania to świetne narzędzia, które oferują dobrą ochronę haseł. Warto jednak pamiętać, że menedżer haseł nie tylko zwiększa bezpieczeństwo organizacji poprzez lepsze zarządzanie dostępem i haseł, ale także poprawia wydajność poprzez ułatwienie korzystania z różnych kont i usług online. Z teo powodu stanowi on kluczowy element infrastruktury IT dla każdej nowoczesnej organizacji, która dba o bezpieczeństwo swoich danych i informacji.