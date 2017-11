MDM 2.0 – nowe funkcje zarządzania mobilnością

Systemy do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwach rozwinęły się daleko poza zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Nowe funkcje obejmują ulepszoną analitykę, integrację z Office 365, zarządzanie kontami użytkowników mobilnych czy przygotowanie do działania w środowisku Internetu Rzeczy.

Pracownicy stają się coraz bardziej mobilni i firmy nie mają wyjścia – muszą kontrolować mobilne urządzenia i aplikacje. Dlatego niezbędną rzeczą stało się wdrażanie systemów EMM (Enterprise Mobility Management). Oryginalnie tego typu oprogramowanie określano jako MDM (Mobile Device Management), ale jego rozwój potoczył się tak, że to określenie stało się zbyt wąskie. Nowa generacja umożliwia zarządzanie na podstawie reguł czy zbieranie informacji o kontekście urządzenia i użytkownika. Ponadto w grę wchodzi nie tylko opieka nad smartfonami i tabletami. Wraz z IoT (Internet of Things) nadchodzi bowiem nowa fala urządzeń. Systemy EMM mogą pomóc organizacjom w bardziej uporządkowany sposób wykorzystać IoT w środowisku biznesowym.

Producenci EMM intensywnie pracują nad rozwojem swoich systemów, aby nadawały się do wykorzystania tam, gdzie zwiększa się różnorodność urządzeń końcowych. Nowe funkcje i możliwe zastosowania sprawiają, że te systemy mogą stać się uniwersalnymi rozwiązaniami do zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM, Unified Endpoint Management), a ich popularność powinna rosnąć. Oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień. Na razie ich rozwój jest stymulowany przez analityków i producentów, mimo że zarządzanie starszymi aplikacjami i systemami operacyjnymi Windows pozostaje bardzo złożone.

Nowe obszary zainteresowania

Rozwój możliwości systemów EMM musi odpowiedzieć na wyzwania związane z bezpieczeństwem. Konkretnie, jest duże zainteresowanie funkcjami, które pomogłyby organizacjom w zarządzaniu zagrożeniami zarówno na urządzenia mobilne, jak i na inne rodzaje punktów końcowych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest, m.in. wprowadzenie mechanizmów do zarządzania mobilną tożsamością. Pracownicy często korzystają dzisiaj z wielu urządzeń i łączą się z firmową siecią z różnych lokalizacji. Dlatego producenci wprowadzili narzędzia, które umożliwiają zarządzanie tożsamością na podstawie kontekstu. Ich zadaniem jest zezwalanie lub blokowanie dostępu do korporacyjnych zasobów na podstawie informacji o sieci, w której znajduje się użytkownik. Dane i informacje zbierane przez rozwiązania EMM umożliwiają szybsze i właściwsze reagowanie na zachowania użytkowników. Kolejnym trendem oddziałującym na rozwój systemów EMM jest rosnąca popularność Microsoft Office 365. Firmy oczekują integracji z tym pakietem biurowym oraz większych możliwości zarządzania urządzeniami z systemem Windows 10 czy lepszego wsparcia dla Windows Store.

Rosnące ceny

Wprowadzaniu nowych funkcji towarzyszy wzrost cen produktów EMM. Ten trend wynika ze zwiększającej się różnorodności urządzeń oraz pojawiania się coraz to nowych zagrożeń. Eksperci uważają, że firmy nie unikną tych podwyżek, ponieważ są zmuszone do zarządzania mobilnością swoich pracowników. Wzrost cen jest też reakcją na rosnącą liczbę przedsiębiorstw wdrażających strategię mobilną. Potrzebują one bowiem technologii wspierających realizację tych tej strategii. Popyt jest duży, a dodatkowo firmy oczekują wprowadzania nowych funkcji wykraczających poza obszar zarządzania urządzeniami. Dlatego właściwości systemów EMM zaczynają wychodzić daleko poza pierwotny zakres rozwiązań MDM.

Tuż przed okresem intensywnych przejęć, który miał miejsce w latach 2012-2013, ceny znajdowały się w trendzie spadkowym z uwagi na silną konkurencję na rynku. Jednak tamten poziom cen nie mógł zapewnić finansowania rozwoju produktów. Przez ostatnie dwa i pół roku ceny rosły, ale Gartner spodziewa się, że ten trend się zatrzyma. Już teraz niektórzy producenci odświeżają cenniki licencji i w ostatnim kwartale dało się zaobserwować niewielki spadek cen. Analitycy z tej firmy przewidują, że kolejne miesiące producenci wykorzystają na rozwój funkcji analitycznych oraz zarządzania komputerami stacjonarnymi, zarówno PC, jak i Mac. Ponadto niektórzy dostawcy zaczynają się pochylać nad funkcjami związanymi z Internetem Rzeczy. W krótkim okresie zmiany, które pojawią się w systemach EMM, będą stosunkowo niewielkie. Można spodziewać się aktualizacji paneli administracyjnych – powinny być bardziej przyjazne dla użytkownika i oferować więcej możliwości. Rozszerzona zostanie również obsługa Android for Work oraz poprawi się analityka dotycząca wykorzystania urządzeń.

Natomiast w długim okresie, według analityków, systemy EMM mogą ewoluować w kilku kierunkach. Po pierwsze, będą służyć do zarządzania większą liczbą różnorodnych urządzeń, które będą pojawiać się na rynku (Unified Endpoint Management). Możliwe, że staną się istotnym składnikiem ekosystemu rozwiązań związanych z Internetem Rzeczy. Po drugie, systemy EMM będą wyposażane w mechanizmy rozpoznawania kontekstu i podejmowania na tej podstawie decyzji. Przykładowo, na podstawie danych o otoczeniu użytkownik będzie otrzymywał dostęp do określonych usług i aplikacji. Ponadto rozwiązania EMM będą musiały dostosować się do nowych metod pracy grupowej, np. różnych kanałów komunikacji, jak czat. Ogólnie, należy się spodziewać, że producenci tych systemów nie będą się skupiać na zarządzaniu pojedynczym urządzeniem, jego zabezpieczeniami, danymi i aplikacjami, lecz będą rozwijać funkcje umożliwiające pracownikom lepsze wykonywanie zadań.