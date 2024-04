LinkedIn niczym TikTok? Portal testuje nowe formaty

LinkedIn testuje nowe formaty, które bazują na sposobie działania TikToka. Mowa o krótkich materiałach wideo.

LinkedIn to jedyne tak popularne profesjonalne medium społecznościowe na świecie. Portal ten w przeciwieństwie do Facebooka, TikToka czy Instagrama nie posiada bezpośredniej konkurencji. Nie oznacza to jednak, że nie musi się rozwijac oraz bacznie spoglądać na poczynania innych platform społecznościowych.

LinkedIn testuje nowy format oparty na krótkich wideo Źródło: linkedin.com

Na LinkedIn trwają obecnie testy nowej funkcji, która do złudzenia może przypominać format, na którym bazuje TikTok. Nowy kanał wideo ma zapewniać użytkownikom krótkie wskazówki związane z ich karierą i jej rozwojem oraz spostrzeżeniami branży, w której pracują. Nowy format projektowany jest w celu szybkiej i wygodnej konsumpcji formatów wideo z nakierowaniem na odbiór na urządzeniach mobilnych - zupełnie jak w przypadku TikToka.

LinkedIn jest jednym z ostatnich graczy na rynku, który testuje krótkie formy wideo. Na ich implementacje zdecydował się Instagram, YouTube, Snapchat, a nawet stremingowy gignat VOD - Netflix.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów publikacji na LinkedIn, nowy format dostosowany jest do biznesowych ram portalu.

Według LinkedIn, którego właścicielem jest Microsoft wdrożenie nowego formatu to strategiczny ruch, który wynika z zapotrzebowania użytkowników. Firma donosi, że jej baza użytkowników coraz częściej poszukuje treści wideo jako preferowanej metody uczenia się od profesjonalistów i ekspertów z branży.

Jednocześnie LinkedIn zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą wprowadzenie nowego formatu, który może zostać uznany przez użytkowników za dodatkowy, stały napływ przytłaczających treści. Firma Aktualnie testuje nowy kanał na wybranych użytkownikach.