Lasery wspomagają pracę satelitów Starlink

Satelity Starlink zapewniają klientom dostęp do internetu, wykorzystując do tego celu fale radiowe. Warto jednak przypomnieć iż firma SpaceX wyposaża je także w łącza laserowe, które pomagają zmniejszyć opóźnienia, poprawiają globalny zasięg, jak i wydajność całego kosmicznego systemu telekomunikacyjnego.

Firma SpaceX ma obecnie do dyspozycji kosmiczną flotę, która składa się z 5400 satelitów Starlink. Na ich pokładzie znajdują się również laserowe systemy telekomunikacyjne, dzięki którym satelity mogą wymieniać między sobą dane. Takich laserowych systemów telekomunikacyjnych jest obecnie ogółem ponad 9 tysięcy. Tworzą one potężną, kosmiczną sieć kratową, która ma ogromną przepustowość. Dość powiedzieć, iż każdego dnia laserowe systemy telekomunikacyjne zainstalowane na pokładach satelitów transmitują 42 PB danych, czyli 1260 PB miesięcznie. Lasery są przy tym na tyle silne iż mogą połączyć ze sobą dwa satelity oddalone od siebie nawet o ponad 5 tys. km.

Każde łącze laserowe ma przepustowości 100 Gb/s. Łącza takie pomagają satelitom pobierać i wysyłać dane, wtedy gdy w pobliżu danego satelity Starlink nie ma żadnej stacji naziemnej SpaceX, z którą mogłyby wymienić dane (np. wtedy, gdy satelita znajduje się nad oceanem czy niezamieszkałymi przez ludzi obszarami). Satelita taki zaczyna automatycznie przesyłać dane do innego satelity Starlink krążącego wokół Ziemi (takiego, który ma możliwość nawiązania łączności ze stacją naziemną) , tworząc w ten sposób przestrzeni kosmicznej sieć kratową.

Większość satelitów Starlink krążących wokół Ziemi wykorzystuje łącza laserowego typu „Gen 3”. Jednak niedawno firma SpaceX udoskonaliła tę technologię, wprowadzając nową wersję„Gen 4”. SpaceX może obecnie produkować około 200 takich jednostek tygodniowo. SpaceX zapewnia przy tym , że wszystkie komponenty użyte do produkcji laserów nadają się do utylizacji i nie pozostawią po sobie żadnego śladu, wtedy gdy satelita Starlink zostanie wycofany z użytku się i spłonie w atmosferze ziemskiej.

W przyszłości SpaceX planuje rozbudowę i modyfikację całego systemu laserowego, tak aby można go było instalować w satelitach innych firm. Firma badała także możliwość przesyłania danych z laserów satelitarnych bezpośrednio do terminali znajdujących się na powierzchni Ziemi. Jest to na razie rozwiązanie przyszłościowe i konieczne są dalsze badania, które pozwolą wdrożyć do użytku na szerszą skale taką technologią .