Kwanty od OVHCloud dla edukacji

OVHcloud "odpala" w swoim francuskim DC komputer kwantowy i ogłasza nowy program edukacyjny wspierający europejski ekosystem technologii kwantowej.

OVHcloud, wprowadza do oferty pierwszy komputer kwantowy.

System MosaiQ, pierwszy komputer Quandela został dostarczony do centrum danych OVHcloud we francuskim Croix pod koniec 2023 roku. Teraz zakończono jego konfigurację. W tym momencie jest to jeden z nielicznych komputerów kwantowych dostępnych w chmurze.

„Dzięki pozyskaniu komputera kwantowego MosaiQ, opracowanego przez francuski start-up Quandela, firma OVHcloud stała się symbolem wzmocnienia naszej cyfrowej suwerenności. Ucieleśnia ona dynamiczny rozwój krajowego ekosystemu badań nad technologią kwantową. OVHcloud stosuje niezwykłe podejście oparte na najnowocześniejszych technologiach i innowacjach. Z oferowanej przez firmę mocy obliczeniowej będą mogły skorzystać wybrane francuskie instytucje edukacyjne i ośrodki badawcze” – powiedziała Sylvie Retailleau, minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, obecna podczas inauguracji.

MosaiQ to jeden z pierwszych systemów tego typu – fotoniczny komputer kwantowy wykorzystujący wiązki światła do obsługi aplikacji kwantowych. OVHcloud jest obecnie w awangardzie europejskich firm, jeśli chodzi o inwestycje w technologię kwantową, którą można zastosować w obszarach takich jak optymalizacja, symulacja i bezpieczeństwo. Grupa zamierza wykorzystać kwantową moc obliczeniową do prowadzenia wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych w celu opracowywania nowych technik zabezpieczeń, testowania nowych koncepcji oraz dalszego budowania fundamentów europejskich technologii przyszłości na potrzeby przemysłu. Oczekuje się, że obliczenia kwantowe przyniosą rozwiązania nierozwiązywalnych dziś problemów związanych z kryptografią, tworzeniem symulacji nowych lekarstw lub złożonych układów cząsteczek, a także optymalizacją transportu i logistyki.

„Jesteśmy niezwykle dumni, że pierwszy komputer kwantowy wyprodukowany w naszej fabryce został zainstalowany w jednym z centrów danych OVHcloud i połączony z chmurą firmy. Jest to znaczący krok w kierunku wdrożenia naszych technologii przez społeczność zajmującą się technologią kwantową i środowiska naukowe. Potwierdza zarówno nasze ambicje, jak i zaangażowanie w demokratyzację dostępu do obliczeń kwantowych dla przemysłu, badań i całego środowiska naukowego w celu budowy silnego europejskiego ekosystemu” – powiedział Niccolo Somaschi, współzałożyciel i dyrektor generalny Quandela.

Technologia kwantowa ma wspierać francuskie szkolnictwo wyższe. OVHcloud uruchomiło program edukacyjny dla wybranych studentów uczelni wyższych, w tym członków konsorcjum QuanTEdu-France, takich jak Telecom Paris. Po przeanalizowaniu zgłoszeń zakwalifikowani do programu studenci uzyskają darmowy dostęp poprzez chmurę do procesora kwantowego Quandela OVHcloud.

„Jesteśmy przekonani, że technologia kwantowa jest technologią przyszłości, i potwierdzamy nasze niezachwiane dążenie do zapewnienia, że Europa nie przegapi kolejnej technologicznej rewolucji. Wraz z wprowadzeniem do naszego centrum danych pierwszego komputera kwantowego cieszymy się, że możemy go udostępnić studentom przez chmurę, co dla szerszego ekosystemu stanowi jasny sygnał naszego wsparcia. Dzięki temu możemy odegrać rolę we wzmocnieniu strategicznej i technologicznej autonomii Europy” – powiedział Michel Paulin, dyrektor generalny OVHcloud.