„Kwadrans z Technologią”. Przygoda z AI jest jak podróż…

…można wybrać różne drogi, które prowadzą do tego samego celu – ważne, aby wybrać się ze sprawdzonym przewodnikiem. W najnowszym odcinku podcastu „Kwadrans z Technologią” rozmawiamy z Marcinem Blaźniakiem, Pre-Sales Engineerem OVHcloud.

Jak wynika z analiz Gartnera do 2026 roku ponad 80 proc. przedsiębiorstw będzie korzystać z interfejsów programistycznych, modeli i aplikacji obsługujących generatywną sztuczną inteligencję w środowiskach produkcyjnych. Dla porównania, w 2023 r. było to mniej niż 5 proc. Eksperci szacują, że wykorzystanie GenAI może zwiększyć wartość globalnej gospodarki nawet o ponad 7 bilionów dolarów.

W 2023 r. na same tylko rozwiązania GenAI globalnie wydano 19,4 miliarda dolarów. A to dopiero początek – według prognoz IDC w perspektywie trzech najbliższych lat te inwestycje osiągną wartość 150 miliardów dolarów.

Sztuczna inteligencja odmieniana jest dzisiaj przez wszystkie przypadki – również w biznesie – a organizacje, które nie korzystają z narzędzi AI, narażają się na ryzyko utraty szans rynkowych.

Presja do wykorzystywania sztucznej inteligencji w celu poprawy konkurencyjności jest ogromna. Pytanie, jakie wymogi musi spełnić biznes do skutecznego wdrożenia AI. Odpowiedzi na nie poszukiwali Grzegorz Stech, redaktor naczelny „Computerworld” oraz Marcin Blaźniak, Pre-sales Engineer firmy OVHcloud.

Cztery filary AI w biznesie

Jak przypomniał gość videocastu „Kwadrans z Technologią”, korzystanie z AI warunkują cztery elementy – dane, infrastruktura i zasoby, narzędzia oraz umiejętności.

W wypadku danych nie ma wątpliwości – procesy sztucznej inteligencji do sprawnego działania wymagają olbrzymiej ich ilości, a im jest ich więcej i im lepsza ich jakość, tym lepsze działanie algorytmów.

Zasoby to rozwiązania infrastrukturalne, takie jak przestrzeń dyskowa, niezbędna do gromadzenia danych oraz moc obliczeniowa, która poradzi sobie z ich przetworzeniem.

– „Posiadając infrastrukturę do przetwarzania danych potrzebujemy jeszcze narzędzi, które będą w stanie w automatyczny, powtarzalny sposób uczyć maszynowo algorytmów tak, żeby były one coraz lepsze i lepsze” – podkreśla Marcin Blaźniak.

Ostatni filar, najprawdopodobniej najważniejszy, to umiejętności. Żadna, nawet najbardziej wyrafinowana infrastruktura, najbardziej rozbudowane zasoby danych i narzędzia nie zdadzą się na nic bez ludzi, którzy są w stanie zrobić z nich właściwy użytek.

OVHcloud i AI

OVHcloud od lat jest mocna w segmencie usług hostingowych, cenionych zwłaszcza przez konsumencki rynek, zaś oferta B2B firmy obejmuje pełne portfolio chmury, gdzie m.in. funkcjonują także narzędzia AI przetwarzające ogromnych ilości danych w sposób wydajny procesowo i kosztowo.

Firma zapewnia też bezpieczeństwo przechowywania danych gwarantując, że nie uzyska do nich dostępu żaden nieuprawniony do tego podmiot. To szczególnie ważne w przypadku firm dla których istotne jest RODO i legislacja UE. Znane są też przykłady firm, które zasiliły popularne algorytmy swoimi danymi wrażliwymi, nieświadomie udostępniając tym samym zawarte tam informacje konkurencji.

Szczególnie istotne wydaje się natomiast wsparcie kompetencyjne firmy.

– „Dysponujemy zespołem professional services, ale również siecią partnerów, którzy dzięki partnerstwom komunikują naszych klientów, aby uzupełnić luki kompetencyjne” – mówi gość videocastu „Kwadrans z Technologią”.

Przykładem wsparcia kompetencyjnego świadczonego przez OVHcloud w ramach ekosystemu partnerów jest startup Sagenso, działający w obszarze cyberbezpieczeństwa i oferujący m.in usługę wykrywającą zagrożenia typu Zero Day w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego, analizujące różne parametrów pracy stacji roboczych i wykrywające ewentualne anomalie.

Różne firmy, różne potrzeby

Dzięki specjalistycznym kompetencjom możliwa jest realizacja różnych scenariuszy wsparcia dla organizacji o różnym profilu i potrzebach.

Przykładowo, klient, który posiada dane, dysponuje umiejętnościami i odpowiednimi zasobami, może skorzystać z infrastruktury serwerowej OVHcloud do przeprowadzenia obliczeń i trenowania modeli. Z kolei klienci, którzy nie mają ani umiejętności, ani kompetencji, a posiadają jedynie dane i konkretne potrzeby, mogą stworzyć własne aplikacje AI dzięki usłudze AI App Builder. To prosty kreator umożliwiający szybką konfigurację narzędzi AI. Natomiast dzięki AI Notebooks klient może tworzy własny kod aplikacji, który następnie jest trenowany i na końcu wdrażany produkcyjnie.

– „Jako OVHcloud jesteśmy w stanie tak poprowadzić naszych klientów, aby dotarli szczęśliwie i bezpiecznie do celu” – zapewnia Marcin Blaźniak.