Koniec RCS na urządzeniach z nieoficjalnym systemem

Użytkownicy urządzeń z Androidem ze zmodyfikowanym oprogramowaniem nie skorzystają z czatów RCS.

Firma Google wprowadziła nowe zabezpieczenie, które uniemożliwia korzystania czatów RCS na urządzeniach z nieoficjalnym oprogramowaniem układowym oraz po przeprowadzonym procesie rootowania - odblokowania dostępu do najwyższych uprawnień systemowych.

Wiadomości Google bez dostępu do czatów RCS na wybranych urządzeniach Źródło: blog.google

Oficjalna aplikacja Wiadomości Google na urządzeniach nie posiadających oficjalnego, niezmodyfikowanego urządzenia nie pozwala wysyłać wiadomości RCS. Znikają one po kliknięciu przycisku wysyłania.

Sprawą zajął się portal The Verge, który zapytał się wprost firmę Google o blokowanie RCS na wybranych urządzeniach. W odpowiedzi na pytanie kierownik ds. komunikacji w Google - Ivy Hunt przekazał "urządzenia wysyłające/odbierające wiadomości przestrzegają środków operacyjnych określonych w standardzie RCS". Mają one zapobiec spamowi i nadużyciom w Wiadomościach Google. Tym samym Google oficjalnie przyznało się do blokowania czatów RCS na urządzeniach z rootem lub custom romami.

"Google korzysta z wielu rozwiązań, aby zapewnić użytkownikom Androida wystarczającą komunikację - a urządzenia, które mogą nie mieć dostępu do jednego protokołu komunikacyjnego, zawsze będą miały co najmniej jeden inny dostępny" - powiedział Hunt. "W tym przypadku użytkownicy, którzy nie mogą korzystać z RCS, nadal mają dostęp do wiadomości SMS i MMS".

Obawy Google są uzasadnione. Historycznie wiadomości RCS stanęły w obliczu wyzwań związanych z walką ze spamem, zmuszając Google do wyłączenia funkcji reklam RCS w Indiach w 2022 roku.

Wiadomości Google to niejedyna usługa, która nie pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału na zrootowanych urządzeniach. Podobne ograniczenia wprowadzono w Google Pay.