Komisja Europejska bierze pod lupę trzech amerykańskich gigantów rynku IT

Wczoraj Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie w sprawie firm Apple, Alphabet i Meta, oskarżając je o łamanie obowiązującej na naszym kontynencie ustawy o rynkach cyfrowych.

Komisja zarzuca firmom działania łamiące ustalenia zawarte w ustawie DMA. W przypadku firmy Google chodzi o sposób, w jako zarządza ona sklepem Google Play. Identyczne oskarżenie dotyczy firmy Apple i jej sklepu App Store, jak również zmuszania użytkowników jej usług do używania przeglądarki Safari. Zgodnie z rozporządzeniem DMA, firmom technologicznym nie wolno blokować informacji powiadamiających użytkowników o tym, że mogą korzystać z tańszych rozwiązań niż te, które są przez nich domyślnie oferowane. Mówiąc generalnie, sposób w jaki te firmy wdrożyły przepisy DMA jest nie do przyjęcia.

Apple nie po raz pierwszy narusza przepisy UE. W tym miesiącu Unia nałożyła na firmę karę w wysokości 1,8 miliarda euro po tym, jak unijny eksperci stwierdzili, że nie informowała ona użytkowników iOS o alternatywnych i tańszych usługach subskrypcji muzyki. Jeszcze inne oskarżenie dotyczy tego iż firma nie informowała użytkownikom o możliwość łatwego odinstalowywania aplikacji na iOS i zmiany ustawień domyślnych. Badanie koncentruje się również na tym, czy Apple aktywnie podpowiada użytkownikom opcje umożliwiające zmianę domyślnych usług w systemie iOS, takich jak przeglądarka internetowa lub wyszukiwarka.

Zobacz również:

W przypadku firmy Alphabet KE sprawdza, czy wyświetlane przez nią wyniki wyszukiwania są tak spreparowane, że zmuszają użytkowników do wybierania przygotowanych przez nią opcji, ignorując podobne usługi oferowane przez konkurencję. Alphabet broni się i mówi, ze wprowadził w ostatnim czasie istotne zmiany w sposobie działania w Europie jego usług. Alphabet wskazał niektóre z tych zmian. Chodzi np. o umożliwienie użytkownikom urządzeń z Androidem na zmianę domyślnej wyszukiwarki i przeglądarki, a także ułatwienie przeglądania porównywarek w takich obszarach takie zakupy czy rezerwowanie biletów lotniczych. Jednak w opinii UE, nie są to wystarczające zmiany.

Kolejne dochodzenie prowadzone przez Unię koncentruje się na internetowej platformie opracowanej przez firmę Meta. W zeszłym roku wprowadziła ona w Europie model subskrypcji Facebooka i Instagrama bez reklam. Komisja sprawdza, czy sposób oferowania modelu subskrypcji bez reklam lub wyrażania zgody na warunki korzystania z usługi bezpłatnej nie narusza ustawy DMA. KE twierdzi, że Meta powinna oferować takie bezpłatne opcje alternatywne w odniesieniu do swoich płatnych usług, które są mniej spersonalizowane i nie zmuszają użytkowników do wyrażania zgody no to, aby zbierać informacje dotyczące ich aktywności.

Komisja podała, że zamierza zakończyć dochodzenie w ciągu 12 miesięcy, podkreślając jednocześnie iż może ono zostać przedłużone. Unijne organy regulacyjne poinformują firmy o swoich wstępnych ustaleniach i wyjaśnią, jakie środki powinni one podjąć, aby rozwiać wątpliwości. Jeśli okaże się, że jakakolwiek firma naruszyła ustawę DMA, komisja może nałożyć grzywnę w wysokości do 10% całkowitego światowego obrotu firmy . W przypadku powtarzającego się naruszenia przepisów DMA, kary te mogą wzrosnąć do 20%.