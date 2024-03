Kolejny gigant mediów społecznościowych wszedł wczoraj na giełdę

Świat IP żyje kolejnym ważnym IPO. Chodzi o firmę Reddit (gigant na rynku mediów społecznościowych), która wkroczyła wczoraj na giełdę. Jej wartość wyceniona dzień wcześnie, bo w środę późnym wieczorem, na 6,4 miliarda dolarów.

To kolejny gigant tego sektora IT, po takich tuzach jak Facebook i Twitter, który wszedł na giełdę. Ostatnia wycena spółki na 6,4 miliarda dolarów to wyraźny spadek w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy to wyceniono ją na 10 miliardów dolarów. Analitycy przypominają , że przed debiutem giełdowym Reddit przymierzał się do tego cztery razy. Wyrażają też nadzieję na to, że osiągnie w pewnym momencie wartość spółki poszybuje w górę.

Potencjał firmy do zarabiania pieniędzy przyciągnął wcześniej kilku prominentnych ze świata IT, w tym dyrektora generalnego OpenAI Sama Altmana, który jako pierwszy inwestor zgromadził udziały, co uczyniło go jednym z największych akcjonariuszy firmy. Z ujawnionych informacji o IPO wynika, że Altman jest właścicielem 12,2 mln akcji Reddita. Inwestorzy i dyrektorzy Reddit wyrazili obawy przed pierwszą ofertą publiczną, że niektórzy użytkownicy platformy mogą próbować negatywnie wpłynąć na cenę akcji. Nic takiego nie miał jednak miejsca.

Zobacz również:

Zgłoszenie spółki na giełdę ujawniło, że miała 1 mld postów i ponad 100 aktywnych tzw. subredditów. IPO następuje w związku z tym, że Reddit starał się ograniczyć swoje roczne straty i znaleźć nowe możliwości generowania przychodów, podpisując np. umowę z Google, aby pozwolić technologicznemu gigantowi trenować je modele sztucznej inteligencji na podstawie postów użytkowników. Ogromna ilość danych generowanych przez użytkowników w serwisie Reddit uczyniła ją atrakcyjnym celem dla firm pragnących ulepszyć funkcje generatywnych narzędzi AI, takich jak ChatGPT i Google Gemini.

Największym udziałowcem Reddit jest Advance Publications, spółka-matka Condé Nast, będąca właścicielem tak popularnych magazynów jak „New Yorker”, „Vogue” i „Wired”. Od debiutu w 2005 roku Reddit odnotowuje coroczną stratę netto, w tym 90,8 mln dolarów w zeszłym roku. Jednak fakt iż ma 267 milionów użytkowników tygodniowo i mnóstwo postów sprawia, że firma stała się jedną z największych sieci społecznościowych, cieszącą się największym zainteresowaniem inwestorów, chociaż nigdy nie osiągnęła takiego poziomu globalnej dominacji jak Meta.

Wczoraj tuż po otwarciu giełdy (czy w godzinach popołudniowych czasu polskiego) akcje Reddit osiągnęły wartość 47 dolarów, a następnie szybko wzrosły do około 55 dolarów, co stanowi wzrost o około 60% porównaniu z ceną IPO wynoszącą 34 dolarów za akcję. Kurs akcji ustabilizował się następnie na poziomie około 50 dolarów za akcję. Szczytowa cena akcji firmy w chwili pisania tej informacji wynosiła 57,80 dolarów, można jednak oczekiwać, ż pod koniec dnia spadnie do wspomnianego wcześniej poziomu ok. 50 dolarów. Dzisiejszy dzień pokaże, że cena ta ustabilizuje się na dobre.