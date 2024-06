Kolejna fala komputerów z ARM pojawi się pod koniec 2024 roku

Pod koniec roku pojawi się sporo nowych urządzeń z procesorami ARM. Nie zabraknie również konstrukcji biznesowych.

Windows na architekturze ARM do niedawna pozostawał w sferze marzeń. Od 2024 roku jest to realna perspektywa i zarazem alternatywa dla komputerów z procesorami X86 oraz Makami opartymi na procesorach Apple Silicon również opartych o architekturę ARM.

Windows Dev Kit 2023 z procesorem ARM Źródło: microsoft.com

Aktualnie jesteśmy po pierwszych premierach nowych komputerów przenośnych z procesorami ARM - Qualcomm Snapdragon X Elite i X Plus.

Druga fala urządzeń pojawi się do końca roku. Wedle informacji przekazywanych przez wielu producentów będą to urządzenia biznesowe.

Raporty branżowe sugerują, że Microsoft i Qualcomm przygotowują się do masowej ekspansji systemu Windows na urządzeniach z układami ARM. Przedstawiciel Qualcomm zasugerował "drugą falę" nowych urządzeń. Fala ta jest zaplanowana na sierpień i wrzesień 2024 roku. Podobnie jak niedawno ogłoszony Surface Pro 11, nadchodzące komputery będą wyposażone w potężne procesory Qualcomm. Oznacza to, że będą oferowały układy Snapdragon X Elite i X Plus.

Pierwsza fala urządzeń Windows on ARM koncentruje się na konsumentach. Jednak nadchodząca fala jest strategicznie ukierunkowana na rynek biznesowy. Firmy zazwyczaj kupują duże ilości laptopów. Zdobycie tego rynku może zwiększyć sprzedaż Qualcomm i jego partnerów. Ponadto większość aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu działa już natywnie na procesorach ARM, w przeciwieństwie do niektórych programów konsumenckich, takich jak gry i narzędzia do edycji wideo.