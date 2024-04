Kolejna akwizycja firmy Nvidia

Amerykański gigant technologiczny zdecydował się na kolejny zakup. Tym razem przejmuje izraelski start-up Run:ai, z którym współpracuje od kilku lat. To firma, która specjalizuje się w projektowania oprogramowania zarządzającego zasobami obsługującymi aplikacje AI.

Jak dotąd żadna ze stron nie ujawniła warunków finansowych przejęcia, ale izraelski serwis Calcalist szacuje, że wartość transakcji wynosi ok. 700 mln dolarów. Nvidia korzysta z rozwiązań firmy Run:ai od czterech lat. Są to narzędzia używane przez firmy do zarządzania i optymalizowania swojej infrastruktury obliczeniowej, zarówno zasobami lokalnymi, chmurowymi, jak i środowiskami hybrydowymi. Wszystkie bazują na platformie Kubernetes i integrują się z narzędziami i frameworkami AI innych firm.

Nvidia twierdzi, że w najbliższej przyszłości będzie nadal oferować produkty Run:ai w ramach tego samego modelu biznesowego. Zainwestuje także w produktu firmy Run:ai działające w ramach platformy DGX Cloud AI.

Źródło: evertiq