KE zamierza oskarżyć kolejny raz Microsoft o złamanie ustawy antymonopolowej

Tym razem Komisja Europejska chce zbadać, czy sposób w jaki Microsoft dołączył do pakietu Office aplikację Teams, nie łamie tej ustawy.

KE uważa, że sposób połączenia aplikacji Teams z pakietem Office może zapewnić platformie wideokonferencji nienależną jej przewagę na rynku. KE podjęła takie działanie na skutek skarg zgłaszanych przez konkurentów Microsoftu. Twierdzą oni, że aplikacja Teams została zaprojektowana w taki sposób, iż można ją w bardzo prosty sposób integrować z innymi produktami Microsoftu, co stawia konkurujące z nią aplikacje na straconej pozycji. Mając bowiem taka ofertę, użytkownicy pakietu Office zawsze zdecydują się na Teams.

Ponadto niektórzy wyrazili obawy dotyczące strategii cenowych Microsoftu, sugerując iż mogą one zniechęcać klientów do korzystania z alternatywnych usług wideokonferencji. Przeczuwając taki obrót sprawy Microsoft ogłosił już wcześniej plany zaoferowania użytkownikom Teams jako samodzielnego produktu, odrębnego od pakietu Office. KE uważa jednak, że środek ten jest niewystarczający do zapewnienia sprawiedliwego rozwiązania tego problemu.

Opisany powyżej problem unaocznia wszystkim, że organy antymonopolowe powinny ciągle monitorować poczynania dużych firm technologicznych, które nagminnie stosują takie praktyki, jak to zrobił Microsoft. Potencjalne zarzuty wobec Microsoftu są powtórzeniem podobnych dochodzeń w sprawie praktyk łamiących ustawy antymonopolowe, których dopuszczają się duże firmy technologicznych w innych regionach świata.

Microsoft może jeszcze uniknąć formalnego oskarżenia go o stosowanie praktyk antymonopolowych, jeśli z najbliższym czasie wprowadzi poprawki do sposobu dystrybuowania aplikacji Teams, które rozwieją obawy Komisji Europejskiej.