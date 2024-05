Jeden z twórców AI ostrzega: ta technologia może w przyszłości zagrozić ludzkości

Brytyjski naukowiec Geoffrey Hinton (osoba uważana powszechnie za jednego z wynalazców sztucznej inteligencji) ostrzega, że na dłuższą metę technologia może prowadzić do zubożenia społeczeństw. Dlatego wzywa rządy krajów, aby zawczasu zapobiegly temu zjawisku, uchwalając tzw. dochód podstawowy.

Według niego zadaniem rządów będzie uporanie się z wpływem sztucznej inteligencji (AI) na nierówności dochodów poszczególnych członków społeczeństwa, przyjmując takie właśnie regulacje prawne. Jest też pełen obawa tego, że AI będzie wykorzystywane przez wojsko i podejrzewa, że armie poszczególnych krajów już pracują nad tym, jaką rolę może pełnić na polu walki sztuczna inteligencja. Zwraca również uwagę na ryzyko związane z wdrażaniem dużych modeli językowymi, które pracując w trybie autonomicznym mogą podejmować niebezpieczne dla ludzkości decyzje.

Hinton, który do zeszłego roku pracował w Google, powiedział, że chociaż sztuczna inteligencja zwiększy produktywność i bogactwo, pieniądze trafią do bogatych, a ludzi pozbawionych pracy i dochodów postawi pod ścianą. Rozwiązaniem tego problemu może być wypłacanie wszystkim osobom ustaloną pensję podstawową, niezależnie od posiadanych przez nie środków.

Hinton powiedział w jednym z wywiadów, że, niektóre zagrożenia związane z chatbotami AI są jak to określił„przerażające”. To bardzo mocne słowa, ale naukowiec uważa iż chatboty AI mogą się stać w pewnym momencie inteligentniejsze od ludzi i z ich usług zaczną wtedy korzystać przestępcy i oszuści. złych aktorów”.

Sztuczna inteligencja może ewoluować w taki sposób iż chcąc uzyskać określone cele, może zacząć oszukiwać. Hinton przypuszcza, że za pięć do dwudziestu lat prawdopodobieństwo tego, ludzkość będzie musiała stawić czoła sztucznej inteligencji i próbować okiełznać ją, wynosi pięćdziesiąt procent. Zdaniem Hintona doprowadzi to do zagrożenia skutkującego nawet wyginięciem rasy homo sapiens, ponieważ sztuczną inteligencja będzie wygrywać z inteligencją biologiczna. Najbardziej pesymistyczny scenariusz przewiduje, że sztuczna inteligencją przejmie kontrolę na bronią jądrową i zacznie eliminować fizycznie ludzi, czyli zabijać ich. To przerażający scenariusz, ale według Hintona możliwy.