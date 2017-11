Jak wybrać system do zarządzania mobilnością

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi zmienia się, co powoduje, że inne niż wcześniej są wymagania dotyczące systemów EMM (Enterprise Mobility Management). Jakie funkcje są obecnie pożądane, a jakie przydadzą się w przyszłości? Jak zapewnić użytkownikom komfort pracy?

Korzystanie z urządzeń mobilnych w pracy stało się powszechne. Zarządzanie tym sprzętem jest dla działów IT poważnym wyzwaniem. Aby mu sprostać, coraz więcej firm wdraża systemy EMM. To oprogramowanie składa się z takich komponentów, jak MDM, MAM, zabezpieczenia, zarządzanie treściami, jak również z zaawansowanych możliwości, typu zarządzanie z wykorzystaniem reguł czy określanie dostępu do zasobów na podstawie kontekstu. Jednocześnie rośnie popyt na rozwiązania, które umożliwią zarządzanie coraz większą liczbą urządzeń mobilnych.

Wybór właściwego dostawcy EMM może być jedną z najważniejszych decyzji, przed jakimi obecnie stoją działy IT. Analizując rynek, warto brać pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim należy wybrać takie rozwiązanie, którego możliwości dobrze odpowiadają wymaganiom danej organizacji. Chodzi o takie kwestie, jak rodzaj aplikacji, z którymi z reguły pracują użytkownicy, zabezpieczenia, wymagania prawne, wymagane funkcje zarządzania siecią i usługami, rodzaje mobilnych systemów operacyjnych używanych w firmie czy wymagany poziom szczegółowości raportowania. Należy podkreślić, że nie chodzi o wybór platformy z największą liczbą funkcji, ale o taką, która najlepiej spełnia firmowe wymagania. A wymagania firm w obszarze mobilności bywają bardzo zróżnicowane. Ponadto nie można przeoczyć nawiązania partnerskich relacji z producentem czy dostawcą usług, aby ściśle współpracować z nim przy wyborze technologii, które spełnią unikalne wymagania danego biznesu.

Podczas oceny systemów EMM należy wziąć pod uwagę wszystkich potencjalnych użytkowników mobilnych. Jeszcze parę lat temu wykorzystanie urządzeń mobilnych w miejscu pracy było akceptowane tylko w przypadku osób na kierowniczych stanowiskach. Obecnie technologie mobilne zdemokratyzowały się w firmach i korzysta z nich szerokie spektrum pracowników.

Komfort użytkowników

Istotną kwestią jest sprawdzenie, jak poszczególne platformy EMM współpracują z używanymi w firmie urządzeniami mobilnymi. Przykładowo, jeśli określona platforma utrudnia pracownikom korzystanie z ich urządzeń, nie będą oni szczęśliwi, jeśli zostanie wdrożona w firmie. Dlatego należy przyjrzeć się komfortowi pracy użytków, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której będą oni próbowali obchodzić system EMM. Jest to jeden z głównych powodów, kiedy wdrożenia EMM nie kończą się sukcesem. Warto posegmentować pracowników i dla poszczególnych grup utworzyć odpowiednie reguły EMM. Niektórzy pracownicy nie wymagają kontroli EMM, np. tacy, którzy korzystają tylko z jednej aplikacji lub są zatrudniani przez firmę tymczasowo. Istotne jest przeprowadzenie testowego uruchomienia platformy EMM, aby zebrać opinie użytkowników.

Analitycy Gartnera podpowiadają, że pilotażowe wdrożenie powinno trwać na tyle długo, aby przetestować wszystkie główne przypadki użycia na wszystkich wykorzystywanych platformach. W większości sytuacji nie wystarczy przejrzenie listy funkcji, bo diabeł tkwi w szczegółach, a te można dostrzec dopiero w praktycznym użyciu. Mobilność ma na celu ułatwienie pracy i zwiększenie produktywności. Jeśli efektem EMM będzie utrudnienie życia pracownikom, wtedy korzyści z tego projektu będą ograniczone.

Zintegrowane zarządzanie urządzeniami końcowymi

Według ekspertów systemy EMM będą rozwijane tak, aby obsługiwać jak najszersze spektrum urządzeń końcowych, nie tylko mobilnych. Już teraz tej klasy oprogramowanie ułatwia zarządzanie dużą liczbą różnych typów urządzeń i systemów operacyjnych. Rozwój w tym kierunku powinien przyspieszyć, kiedy firmy dostrzegą, jakie korzyści płyną możliwości zarządzania wszystkimi urządzeniami za pomocą jednego systemu.

Aplikacje mobilne

Ekosystem mobilności to nie tylko urządzenia, ale również aplikacje, które dostarczają użytkownikom faktycznej wartości. Dlatego funkcje zarządzania aplikacjami w platformach EMM są bardzo ważne. Bez wątpienia aplikacje mobilne są niezwykle istotne w zwiększaniu produktywności, ale należy zastanowić się, jak dobierać te aplikacje, jak rozwijać, zarządzać nimi i zabezpieczać je. W tym przypadku istotny jest system EMM. Umożliwia on nie tylko konfigurację i integrację tych aplikacji, ale również zarządzanie dostępem użytkowników do nich.

Pakiet lub punktowe produkty

Wybór między zintegrowanym pakietem EMM a punktowymi, najlepszymi produktami zależy od potrzeb organizacji, istniejącej infrastruktury mobilnej i innych czynników. Pakiety EMM obejmujące takie komponenty, jak MDM, MAM i wiele innych mogą być idealnym wyborem dla dużych, międzynarodowych firm, które potrzebują wielu funkcji. W przypadku mniejszych organizacji cały pakiet EMM może po prostu nie być potrzebny. Jeśli pracownicy wykonują na urządzeniach mobilnych tylko proste czynności zajmujące niewiele czasu, taki rozbudowany system będzie zbędny. Wtedy lepiej sprawdzą się prostsze produkty umożliwiające korzystanie z mobilnych wersji firmowych aplikacji.

Może się jednak okazać, że nawet rozbudowany pakiet nie spełnia wymagań jakiejś organizacji. Z reguły chodzi o jakiś specyficzny przypadek użycia urządzeń mobilnych. Wtedy raczej nie obejdzie się bez zakupu dodatkowych komponentów od innego dostawcy. Mogą to być, np. specjalizowane zabezpieczenia.